Переможниця «Євробачення» Нетта відмовилася виступати в Росії

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Нетта Барзілай не поїде в Росію у червні

8 червня Нетта візьме участь у гей-параді в Ізраїлі, а це для них «набагато важливіше»

Переможниця пісенного конкурсу «Євробачення-2018», 25-річна Нетта Барзілай відмовилася виступити у Росії на запрошення музичного каналу.

Телеканал «Муз-ТВ» запросив ізраїльтянку взяти участь в премії «Трансформація», передає телеграм-канал Super.

Проте менеджмент співачки однозначно відмовився від цього запрошення.

За словами представників, в день російської премії 8 червня Нетта візьме участь у гей-параді в Ізраїлі, а це для них «набагато важливіше», до того ж артистку турбує, що у Росії такі заходи під забороною.

У неділю, 13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу стала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією «Under The Ladder», який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

Виступ співака Melovin від України на Євробаченні 2018 - був дуже ефектним і яскравим. Весь номер побудований навколо високої конструкції - на її вершині стоїть срібний рояль з крилами. На початку номера Melovin звільнився від кокона, а також грав на роялі під час того, як навколо нього горіли сходи.

Глядачі трьох європейських країн на Євробаченні віддали найвищі бали за Україну.