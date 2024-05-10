Держкіно призначило нового очільника кіностудії Довженка

Через воєнний стан нового керівника кіностудії призначили без конкурсного відбору

Державне агентство з питань кіно призначило кінорежисера, продюсера Андрія Дончика директором державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів ім. Олександра Довженка». Про це повідомила пресслужба агентства.

Як повідомила пресслужба Держкіно, через воєнний стан нового керівника кіностудії призначили без конкурсного відбору.

Андрій Дончик – кіно- і телережисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України. Володар призу кінокритиків Венеційського кінофестивалю (1992 рік), член Національної спілки кінематографістів. Був головою Ради з державної підтримки кінематографії у 2019-2021 роках.

На початку кар'єри працював асистентом режисера на кіностудії імені Довженка. Серед зрежисованих ним фільмів: «Володимир Сосюра» (1983), «Загибель богів» (1988), «Кисневий голод» (1992) і «Украдене щастя» (2004).

На телебаченні був режисером програм «Телеманія» (1996), «Без табу» (1997). З 1999 року до травня 2004 року працював головним режисером каналу «1+1».

У 2016-2018 роках був членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 2018 був обраний головою Експертної ради з відбору кінопроєктів для надання державної фінансової підтримки на виробництво та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування при Міністерстві культури.

Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань (понад 60 тис. одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тис. архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF). Колекція Довженко-Центру є найбільшою у світі збіркою творів українського кіномистецтва.

Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію найбільшого і єдиного міжнародно визнаного кіноархіву України Довженко-Центру. Наказ де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Згодом, 2 листопада 2022 року Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

До слова, в Одесі розпочалося виробництво фільму «Режисер», який буде присвячений видатному кіномитцю Олександрові Довженку.