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Загибель українки Гатчінс у Голлівуді: наглядачці за зброєю оголошено вирок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Загибель українки Гатчінс у Голлівуді: наглядачці за зброєю оголошено вирок
Ханна Гутьєррес-Рід не мала достатнього досвіду роботи зі зброєю
фото з відкритих джерел

Адвокати Ханни Гутьєррес-Рід просили пом'якшити вирок, зокрема з можливістю умовного терміну

Ханну Гутьєррес-Рід, яка була наглядачкою за зброєю під час зйомок фільму «Іржа», суд засудив до 18 місяців ув'язнення після того, як присяжні визнали її винною у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчінс. Про це повідомляє Associated Press.

Суддя штату Нью-Мексико Мері Марлоу Саммер, яка здійснює нагляд за процесом проти актора Алека Болдуіна, винесла вирок Гутьєррес-Рід.

Ханну Гутьєррес-Рід звинуватили у тому, що вона ненавмисно принесла бойові набої на знімальний майданчик «Іржі», де це було прямо заборонено, а також у тому, що вона не дотримувалася елементарних правил безпеки при поводженні зі зброєю. Присяжні обговорювали свій вердикт близько трьох годин, після двотижневого судового процесу.

Адвокат сім’ї Гатчінс Глорія Оллред зачитала заяву матері Ольги Соловей, котра мешкає в Києві, яка сказала, що її життя розкололося навпіл, і що час не зцілив, а лише продовжив її біль і страждання.

Галина Гатчінс – голлівудська операторка-постановниця, яка мала українське походження. Вона закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Адвокати Ханни Гутьєррес-Рід просили пом'якшити вирок, зокрема з можливістю умовного терміну. Однак прокурори наполягали на ув'язненні терміном на 18 місяців через відсутність каяття.

Адвокати Гутьєррес-Рід наголошували на відносно молодому віці жінки «і на тому, який руйнівний вплив матиме злочин на її подальше життя».

Після винесення вердикту адвокати вимагали нового судового розгляду і просили звільнити Ханну Гутьєррес-Рід з в'язниці.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року під час зйомок художнього фільму Rust («Іржа») у штаті Нью-Мексико американський актор та продюсер Алек Болдвін здійснив постріл із реквізитної зброї, що виявилася зарядженою. Куля влучила в оператора – 42-річну Галину Гатчінс (Андросович), яка мала українське походження. Вона загинула. Крім того, поранення отримав режисер Джоел Соуза.

Болдвін під присягою заявив, що був переконаний у безпечності зброї, яку йому вручили. Під час слідства з'ясували, що помічник режисера, передаючи актору реквізитну зброю, запевнив, що вона не заряджена бойовими набоями.

Читайте також: Американські кінематографісти заснували стипендію імені українки Галини Гатчінс, яка загинула на зйомках
Теги: США кіно вбивство смерть голлівудський актор

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