День народження Олександра Довженка. П'ять кращих фільмів видатного митця

Кінематографічні твори Довженка зробили його відомим в усьому світі

10 вересня 2021 року – 127 річниця від дня народження українського письменника, режисера, кінодраматурга, класика світового кінематографа Олександра Довженка. Згадаймо знакові кінороботи митця, що увійшли до скарбниці світового кінематографа.

«Земля», 1930

Легендарний фільм, де Довженко виступив як режисер та сценарист. Фільм вважають вдалою спробою демонстрації світогляду нації хліборобів, поетизації праці на землі. Сповнена драматизму історія селянської родини в епоху колективізації. Вже тут почав проявлятися неповторний авторський стиль Довженка з його знаменитими розлогими пейзажними планами. Картина отримала велику популярність на Заході, а у Радянському Союзі була заборонена до 1958 року через надмірний натуралізм, а також недостатнє висвітлення питання класової боротьби.

«Звенигора», 1927

Рання робота Довженка, що поєднує елементи містики, драми, екшну. Розповідає історію двох братів, що під час революційних подій опинилися у різних політичних силах.

«Арсенал» (1929)

Хоча фільм за змістом є більшовистсько-пропагандистським, творчий геній Довженка розкрився тут повною мірою. Фільм про робоче повстання проти УНР на київському заводі «Арсенал» наповнений метафоричністю, символізмом та гротеском.

«Щорс» (1939)

Історично-революційна картина, насичена батальними сценами розповідає історію полководця Щорса. У фільмі йдеться про часи, коли більшовистська армія наступала на Київ, в Україні точилися бої між червоноармійцями та військами Петлюри та Драгомирова. Попри більшовистський ухил стрічки, замовленої особисто Сталіним, фільм просочений українським колоритом – піснями,танцями, народним гумором.

«Сумка дипкур'єра» (1927)

Один з перших вітчизняних гостросюжетних детективних фільмів. Митець широко використовує в ньому прийоми експресіонізму. Єдиний фільм, де Довженко з’явився у невеликій ролі. Сюжет точиться навколо сумки із дипломатичною поштою, яка після загибелі кур’єра потрапляє спочатку до робочих, а потім до матросів на корабель. Попри намагання агентів розвідки захопити сумку, її доставляють до СРСР.

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