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Суд остаточно визнав Раду з підтримки кінематографії при Держкіно нелегітимною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Суд остаточно визнав Раду з підтримки кінематографії при Держкіно нелегітимною
Представники кіноспільноти, які були присутні на фінальному засіданні суду
фото: Надія Денисюк/Facebook

Українська кіноспільнота чекає конкурсу і реалізації законного права на формування нової Ради

23 квітня Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва визнав незаконним нинішній склад Ради з державної підтримки кінематографії при Державному агентстві України з питань кіно (Держкіно). Про це повідомила адвокатка Національної спілки кінематографістів України Надія Денисюк.

«Перемогли. Рада з державної підтримки кінематографії Держкіно України в нинішньому складі від сьогодні незаконна», – написала вона.

Адвокатка розповіла, що наразі українська кіноспільнота, яка подавала до суду через незаконне продовження повноважень членів Ради, чекає конкурсу і реалізації законного права на формування нової Ради.

«Сподіваюсь, Кабінет Міністрів України не буде штампувати нові постанови», – додала вона.

Рішення прокоментували й інші представники спільноти, які були присутні на фінальному засіданні суду. 

«Рада з підтримки кінематографії визнана фінально нелегітимною! Апеляція відхилена. Game over», – написала в соцмережі продюсерка Юлія Сінькевич.

«Апеляційний Суд став на бік НСКУ і визнав продовження повноважень Рада з державної підтримки кінематографії нелегітимним!» – зазначив генеральний директор кінокомпанії «Артхаус Трафік» Денис Іванов та подякував Надії Денисюк за майже рік кропіткої праці.

Нагадаємо, каденція Ради з державної підтримки кінематографії мала закінчитися ще у березні 2023 року, після чого мали набирати її нових членів.

Натомість була придумана схема у вигляді проєкта урядової постанови, яку Кабмін видав у березні, і яка зробила недоторканою Раду з державної підтримки кінематографії при Держкіно. Згідно з документом, повноваження всіх дев’яти членів Ради продовжуються у воєнний час і ще на три місяці, коли закінчиться війна.

За законом склади Ради мають оновлювати кожні два роки. А втім, Держкіно звернулося до Кабміну через нібито неспроможність провести конкурс через воєнний стан. 

У відповідь 12 травня Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабміну. У ньому вона оскаржувала рішення Держкіно подовжити повноваження Ради та вимагала скасувати постанову Кабміну.

У листопаді 2023 Київський окружний адміністративний суд визнав, що Рада з державної підтримки кінематографії є нелегітимною.

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Теги: суд Держкіно

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