«Дикий театр» покаже сучасну версію «Кайдашевої сім’ї»



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Першими виставу у сільському будинку культури побачили саме жителі села Сорокотяга. Проект підтриманий Українським культурним фондом

У проекті задіяні актори з різних київських театрів, окрім «диких», на сцену вийдуть артисти Молодого театру, Малого драматичного театру, театру Золоті ворота, та Театру на лівому березі Дніпра

30-31 серпня «Дикий театр» покаже прем’єру «Кайдаші 2.0». Свою сучасну версію історії Нечуя-Левицького написала відома українська авторка і сценаристка Наталка Ворожбит («Вій 2.0.», «Погані дороги», «Кіборги», «Дике поле»), а втілить виставу головний режисер і худ.рук дикого – Максим Голенко.

Для достовірного відтворення життя у сучасному селі, команда Дикого театру відправилась у дослідницьку резиденцію «Дикі Кайдаші» у селі Сорокогяга, де 10 днів жила комуною, вивчала життя села, занурювалась у побут і знайомилась з місцевими мешканцями для заглиблення, аналізу, та створення не архаїчних, а живих і сучасних образів.

Першими виставу у сільському будинку культури побачили саме жителі села Сорокотяга. Проект підтриманий Українським культурним фондом.

«Драма українського менталітету заснована на серіалі «Спіймати Кайдаша» який заснований на повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», тобто від першоджерела мало що залишилось» - визначила жанр нової п’єси авторка Наталка Ворожбит. П’єса написана спеціально для Дикого театру. Це буде третій текст Ворожбит у Дикому театрі – першою була вистава Вій 2.0., влітку 2018 у спортивному інтернаті показувалась вистава «Галка Моталко».

«Ми аналізуємо, що зараз відбувається з українцями, через переосмислення класичної історії Кайдашів. Можливо, нам вдасться зрозуміти, де закопані проблеми нації» каже режисер Максим Голенко.

«Кайдаші – створені з максимальною ніжністю, на яку здатен Дикий театр, в них вся поетичність і трагічність українського життя. Ми повністю відійшли від трешу і лайки, але це не означає, що вам не буде страшно», - продюсерка Ярослава Кравченко.

У проекті задіяні актори з різних київських театрів, окрім «диких», на сцену вийдуть артисти Молодого театру, Малого драматичного театру, театру Золоті ворота, та Театру на лівому березі Дніпра. Художниця вистави - Юлія Заулична.