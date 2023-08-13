Диригентка Линів вдягла футболку, яка спровокувала обурення в українців (фото)

Мисткиня, яка походить з України, на фестивалі в Німеччині вдягла футболку з написом «Сила Вагнера»

Українська правозахисниця, представниця української діаспори в Польщі Наталія Панченко звернула увагу в соцмережі на напис на футболці відомої української диригентки Оксани Линів, яку вона одягнула на виставу «Летючий голландець», що проходила на Байротському фестивалі (музичний фестиваль, що проводиться щорічно в Байройті, на якому представлені вистави опер німецького композитора ХІХ століття Ріхарда Вагнера – ред.). Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Мисткиня, яка походить з України, на фестивалі в Німеччині вдягла футболку з написом «Сила Вагнера».

«Це ж на стільки треба бути відірваною від українських реалій людиною, щоб поїхати у світ представляти Україну у футболці з таким написом», – написала Панченко.

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Українці своєю чергою неоднозначно відреагували на футболку з таким написом. Одні пишуть, що цей напис на футболці про композитора світового масштабу - Річарда Вагнера, а інші зазначили, що сьогодні це асоціюється з терористичною організацією.

Нагадаємо, це не перший скандал навколо Оксани Линів. У вересні 2022 року диригентку хотіли позбавити звання Почесної амбасадорки Львова. Для цього навіть створили петицію, щоб зібрати голоси.

Згідно з автором петиції, диригентка мала спільний DVD з записом опери «Летючий голландець» Ріхарда Вагнера, на якому співпрацювала з заслуженим діячем мистецтв Росії Дмитром Черняковим. Також вони разом працювали на Вагнерівському фестивалі.

Крім цього, навколо Линів виникла суперечка через постановку опери Петра Чайковського «Іоланта» у квітні минулого року, в якій планувалося залучити українських та російських виконавців. Проте багато українських артистів відмовилися виступати разом з росіянами на одній сцені.

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Відповідаючи на критику, Оксана Линів заявила, що спеціально залишила у своїх програмах твори тих російських композиторів, творчість яких пов'язана з Україною. Це, за її словами, створює привід говорити про це в публічному просторі.