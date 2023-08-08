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У Чернігові пройшов фестиваль двійнят (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Чернігові пройшов фестиваль двійнят (фото, відео)
На фестивалі у Чернігові зібралися понад 50 пар близнюків
фото: Євгеній Глузд / «Суспільне»

Цьогоріч українські близнюки присвятили захід Збройним силам України

У Чернігові 6 серпня пройшов п'ятий, ювілейний фестиваль близнюків CheTwinsFest. У заході взяли участь понад 50 пар двійнят різного віку. 

Наймолодшим учасникам виповнилося лише два місяці, а найстаршим – 39 років. Цьогоріч українські близнюки присвятили захід Збройним силам України.

Організаторка фестивалю Ольга Рись у коментарі «Суспільному» розповіла, що для дітей були підготувлені різні розваги. Зокрема, усі присутні малювали картину «Дякуємо ЗСУ».

Крім того, влаштовувалася розвага під назвою «Лимонад за донат». Учасники варили лимонад та роздавали його за донати. Гроші збирали на автомобіль для однієї з бригад ЗСУ. За словами Ольги Рись, завдяки фестивалю вдалося зібрати приблизно чотири тисячі гривень.

У Чернігові пройшов фестиваль двійнят
У Чернігові пройшов фестиваль двійнят
фото: Євгеній Глузд / «Суспільне»
У Чернігові пройшов фестиваль двійнят
У Чернігові пройшов фестиваль двійнят
фото: Євгеній Глузд / «Суспільне»

Зазначимо, що фестиваль двійнят в Україні започаткований у 2017 році. А у 2018-му встановлено два рекорди України. По-перше, тоді на одній локації зібралася найбільша кількість двійнят – аж 100 пар. Крім того, тоді зафіксували найбільшу різницю у віці між двійнятами.

Теги: фестиваль діти ЗСУ

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