Доходи від реклами в Twitter впали на 50%

Twitter заявив, що вибрані творці контенту матимуть право на отримання частини доходу від реклами

Маск каже, що грошовий потік Twitter все ще негативний, оскільки доходи від реклами впали на 50%

Грошовий потік Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження, що не відповідає очікуванням Ілона Маска. Про це повідомляє Reuters.

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Після звільнення тисяч співробітників і скорочення витрат за хмарні послуги новий власник заявив, що компанія зменшила свої неборгові витрати до $1,5 млрд із прогнозованих $4,5 у 2023 році. Однак, агресивних заходів щодо скорочення витрат після того, як Маск придбав Twitter у жовтні, виявилось недостатньо, щоб отримати позитивний грошовий потік.

«Грошовий потік Twitter все ще негативний, оскільки доходи від реклами впали на 50%. Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми матимемо розкіш чогось іншого», – зазначив Ілон Маск.

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Новий генеральний директор компанії, призначений Маском нещодавно, Лінда Яккаріно повідомила інвесторам, що Twitter планує зосередитися на партнерстві з відео, авторами та торгівлею, а також веде переговори з політичними діячами та індустрією розваг, платіжними службами та видавцями новин і ЗМІ.

Нещодавно Twitter заявив, що вибрані творці контенту матимуть право на отримання частини доходу від реклами, який компанія заробляє, намагаючись залучити більше творців контенту на сайт.

Зазначимо, після покупки Маском Twitter персонал компанії скоротився на 80% – з 7500 до 1300 осіб. Кортні Макміллан, яка до звільнення керувала програмами винагород для співробітників подала колективний позов до федерального суду Сан-Франциско у якому йдеться, що Twitter заборгував $500 млн обіцяної вихідної допомоги тисячам співробітників.

Нагадаємо, Ілон Маск розробляє штучний інтелект, щоб «зрозуміти справжню природу Всесвіту». Над проєктом працюють фахівці DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla й університету Торонто.

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До слова, кількість користувачів нової соціальної мережі Threads, яку 5 липня запустила американська Meta, перевищила 100 млн.