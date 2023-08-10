Головна Країна Політика
search button user button menu button

Канцелярія Дуди вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною позаду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Канцелярія Дуди вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною позаду
За словами Шрота, до виникнення розбіжностей треба «підходити спокійно» та працювати задля їх розв'язання
фото з відкритих джерел

Голова Канцелярії президента Польщі повідомив про покращення відносин між країнами

Найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною вже в минулому, а до виникнення таких розбіжностей треба «підходити спокійно» та працювати задля їх розв'язання, повідомив голова Канцелярії президента Польщі Павел Шрот. Про це він розповів в ефірі Польського радіо.

Чиновник повідомив, що представник польського президента Марцін Пшидач отримав «особисте запрошення» від Української сторони на переговори в Саудівській Аравії.

31 липня Пшидач заявив, що Україні «варто було б почати оцінювати» роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.

За словами Шрота, таке запрошення свідчить про покращення відносин.

«Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з’являтись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв’язання, щоб відносини між нашими країнами були хорошими та ставали кращими», – зазначив Шрот.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького на розмову після заяв міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача про невдячність українців за допомогу.

Також посла України у Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стали заяви українських чиновників. 

До слова, Зеленський відреагував на скандал між Польщею та Україною.

Читайте також:

Теги: дипломатія скандал Анджей Дуда Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща та Україна зараз мають берегти свої дружні стосунки
Україна – Польща. Час взаємопідтримки, а не помилок
7 серпня, 10:35
Країни ЄС погодилися на пакет санкцій щодо військової сфери Білорусі
ЗМІ розповіли, чого стосуватимуться нові санкції ЄС проти Білорусі
18 липня, 22:17
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розпочав заходи державного контролю за застосуванням державної мови «Укрзалізницею»
Квитки російською мовою. «Укрзалізниця» втрапила у мовний скандал
25 липня, 21:14
ДБР затримало скандально відомого одеського воєнкома
ДБР затримало скандально відомого одеського воєнкома
24 липня, 11:13
Братківський стверджує, що прийшов до музею Голодомору, аби вибачитися перед Гасиджак
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
29 липня, 16:12
Медики в Австралії використовували ChatGPT
Винен штучний інтелект. Австралійські лікарі потрапили у гучний скандал
28 липня, 19:15
Дипломати після закордонного відрядження не поспішають додому через низьку платню та проблеми з працевлаштуванням
Дипломати після закордонних відряджень не повертаються в Україну: ЗМІ назвали разючі цифри
6 серпня, 19:33
Анналена Бербок отримала новий гумористичний аккаунт у соцмережі
Жартівливий акаунт очільниці МЗС Німеччини зібрав тисячі фанів, але вона не в захваті
8 серпня, 08:14
Вихід Росії з Чорноморської зернової угоди змушує Україну шукати альтернативні маршрути
Польща заговорила про збільшення експорту українського зерна
8 серпня, 20:38

Політика

Кулеба назвав людину, яка може переконати Путіна відновити зернову угоду
Кулеба назвав людину, яка може переконати Путіна відновити зернову угоду
Канцелярія Дуди вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною позаду
Канцелярія Дуди вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною позаду
Хто з нардепів проти відновлення звітування партій: опубліковано список
Хто з нардепів проти відновлення звітування партій: опубліковано список
Зеленський зустрівся із митрополитом Халкедонським Еммануїлом (фото)
Зеленський зустрівся із митрополитом Халкедонським Еммануїлом (фото)
Син нардепки від «Слуги народу», який виїхав за кордон, відмовився від депутатського мандата
Син нардепки від «Слуги народу», який виїхав за кордон, відмовився від депутатського мандата
Продаж цигарок та алкоголю у duty free: Рада ухвалила закон
Продаж цигарок та алкоголю у duty free: Рада ухвалила закон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
47K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
15K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8436
Дубінський у суді пояснив, як виїхав за кордон, та звинуватив в усьому МОЗ (відео)
6739
Медовий, Яблучний і Горіховий Спас 2023: коли і як відзначати
6493
У Нігері зафіксований ажіотажний попит на продаж одного із символів Росії

Новини

Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Сьогодні, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту