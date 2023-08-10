Канцелярія Дуди вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною позаду

За словами Шрота, до виникнення розбіжностей треба «підходити спокійно» та працювати задля їх розв'язання

Голова Канцелярії президента Польщі повідомив про покращення відносин між країнами

Найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною вже в минулому, а до виникнення таких розбіжностей треба «підходити спокійно» та працювати задля їх розв'язання, повідомив голова Канцелярії президента Польщі Павел Шрот. Про це він розповів в ефірі Польського радіо.

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Чиновник повідомив, що представник польського президента Марцін Пшидач отримав «особисте запрошення» від Української сторони на переговори в Саудівській Аравії.

31 липня Пшидач заявив, що Україні «варто було б почати оцінювати» роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.

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За словами Шрота, таке запрошення свідчить про покращення відносин.

«Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з’являтись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв’язання, щоб відносини між нашими країнами були хорошими та ставали кращими», – зазначив Шрот.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького на розмову після заяв міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача про невдячність українців за допомогу.

Також посла України у Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стали заяви українських чиновників.

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До слова, Зеленський відреагував на скандал між Польщею та Україною.