Канцелярія Дуди вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною позаду
Голова Канцелярії президента Польщі повідомив про покращення відносин між країнами
Найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною вже в минулому, а до виникнення таких розбіжностей треба «підходити спокійно» та працювати задля їх розв'язання, повідомив голова Канцелярії президента Польщі Павел Шрот. Про це він розповів в ефірі Польського радіо.
Чиновник повідомив, що представник польського президента Марцін Пшидач отримав «особисте запрошення» від Української сторони на переговори в Саудівській Аравії.
31 липня Пшидач заявив, що Україні «варто було б почати оцінювати» роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.
За словами Шрота, таке запрошення свідчить про покращення відносин.
«Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з’являтись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв’язання, щоб відносини між нашими країнами були хорошими та ставали кращими», – зазначив Шрот.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького на розмову після заяв міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача про невдячність українців за допомогу.
Також посла України у Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стали заяви українських чиновників.
До слова, Зеленський відреагував на скандал між Польщею та Україною.
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