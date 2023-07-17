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Стало відомо, хто може стати новим міністром оборони Британії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, хто може стати новим міністром оборони Британії
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі
фото з відкритих джерел

Очікується, що прем'єр-міністр Британії проведе перестановки у своїй команді у вересні

Під час очікуваних кадрових перебудов у Великій Британії, Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ, вважається потенційним претендентом на посаду міністра оборони, яку зараз займає Бен Воллес і який збирається піти у відставку. Про це повідомляє The Times.

На цю роль також претендує міністр безпеки Том Тугендхат, колишній офіцер територіальної армії, який служив в Іраку та Афганістані.

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак проведе перестановки у своїй команді, ймовірно, у вересні, щоб оновити уряд перед виборами наступного року.

Високопоставлені представники уряду заявили, що Джеймс Клеверлі може очікувати перестановки на своєму посту, а Анн-Марі Тревельян, молодший міністр закордонних справ, може стати його наступницею.

Посада у сфері оборони є однією з найважливіших для Сунака з огляду на війну в Україні, і Клеверлі має досвід роботи на цій посаді.

Раніше повідомлялося, що Бен Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Великої Британії. Зокрема, під час найближчих перестановок у кабінеті міністрів. Воллес наголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на наступних загальних виборах, але відкинув можливість «передчасного» відходу і проведення додаткових виборів.

До слова, до початку повномасштабної війни, коли партнери ще не мали безпечного зв’язку з Києвом, міністри оборони України та Британії обговорювали постачання зброї для ЗСУ, користуючись кодовими словами. Виявляється, посадовець називав системи озброєнь, які Британія надає Україні, партіями напоїв.

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Теги: міністр Велика Британія скандал Ріші Сунак

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