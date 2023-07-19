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Польський футбольний клуб нарвався на хейт фанатів через необдуманий вчинок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польський футбольний клуб нарвався на хейт фанатів через необдуманий вчинок
Футбольний клуб «Ракув» нарвався на гнів фанатів
фото з відкритих джерел

Пресслужба «Ракува» використала у відео літеру «Z», що є одним із символів російської армії

Вчора, 18 липня, польський футбольний клуб з міста Ченстохова «Ракув» зустрічався з «Флорою» з Естонії. Матч завершився рахунком 3:0 на користь поляків.

Головною зіркою поєдинку став новачок Ракува Зволінскі. Вже у другому таймі він записав дубль у свій актив. Після цього польський клуб опублікував у своїх соцмережах відеосвяткування голів, однак нарвався на гнів фанатів. Пресслужба команди, де грає українець Владислав Кочергін, використала у відео літеру «Z», що є одним із символів російської армії та агресії у війні проти України, а також підпис «знак якості».

Пресслужба клубу використала у відео літеру «Z», що є одним із символів російської армії та агресії у війні проти України
Пресслужба клубу використала у відео літеру «Z», що є одним із символів російської армії та агресії у війні проти України
фото: Міхал Шпрендалович

Згодом пресаташе польського клубу Міхал Шпрендалович опублікував допис з вибаченнями.

«Відразу поясню. Намір полягав у тому, щоб відтворити gif і використати літеру Z, пов'язану із Zorro та Zwolak. Буква має багато значень, але одне дуже негативне. Це було недоречно. Ми видалили допис незабаром після його публікації. Це нормально визнати свою помилку і попросити вибачення», – написав Шпрендалович.

Нагадаємо, у сезоні 2023/2024 в Україні проводитимуть розіграш національного кубка. Минулого сезону змагання не були дограні через початок повномасштабної війни.

До слова, після публікації у ЗМІ розслідування, в якому йдеться про те, що російська фірма «Монблан», яка належить легендарному легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами, скелетоніст Владислав Гераскевич ініціював засідання комісії атлетів НОК, де вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в НОК. Очікувано засідання закінчилося скандалом, а сам Гераскевич впевнений, що його хочуть виключити з НОК.

Теги: спорт скандал навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Польща

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