Вітренко назвав спосіб зупинити сертифікацію «Північного потоку – 2»

Керівник «Нафтогазу»хоче довести афільованість газогону з «Газпромом»

Оскільки зупинити будівництво російського газопроводу «Північний потік – 2» у нинішніх реаліях є неможливим, Україна докладе зусиль до того,аби завадити його сертифікації. Про інтерв'ю «Радіо Свобода» повідомив глава «Нафтогазу України» Юрій Вітренко.

За його словами, будівництво найближчим часом буде закінчене. Водночас, українська сторона бореться за те, щоб унеможливити його комерційну експлуатацію.

«Бо для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба чи не було цієї труби, а важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов», – пояснив він.

За словами Вітренка, Київ працює над тим, щоб газогін не був сертифікований. Це можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським «Газпромом» і президентом Росії Володимиром Путіним. Європейське законодавство забороняє одній особі чи групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу.

«І це записано навіть в цій спільній заяві США і Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет був застосований і щодо букви закону, і щодо духу закону», – додав глава «Нафтогазу».

Сьогодні стало відомо, що Конгрес США заборонив Байдену відмовлятися від санкцій проти «Північного потоку-2».

Раніше група американських сенаторів-республіканців поставила ультиматум адміністрації президента США Джо Байдена через газопровод «Північний потік-2». 12 парламентаріїв на чолі з Петом Тумі пригрозили заблокувати призначення в міністерство фінансів США, якщо уряд не змінить свою позицію щодо реалізації проекту і не введе нові санкції. Відповідну загрозу вони направили главі казначейства Джанет Йеллен.

До слова, Німеччина готова до консультацій щодо «Північного потоку-2» на вимогу України.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

Також стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.