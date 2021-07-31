Милованов назвав Данилюка «гопніком і позером», який нічим не відрізняється від Януковича або Коломойського

Данилюк зрадив всі команди з якими працював – Януковича, потім Порошенка, пізніше Зеленського, зазначив Милованов

Милованов назвав Данилюка брехуном і неадекватом та заперечив, що зняв його з конкурсу за вказівкою ОП

Радник голови Офісу президента Тимофій Милованов заперечив інформацію, що його зняли з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) за вказівкою Офісу президента. Про це Тимофій Милованов написав у Facebook.

Екс-секретаря РНБО Олександра Данилюка, який поширює таку інформацію, Милованов назвав брехуном.

«Олександр Данилюк бреше. Я не говорив що була вказівка Офіса зняти Данилюка. Навпаки, я сказав що це рішення комісії – зняти 11 кандидатів. Рішення готувала робоча група на основі закону. Комісія затвердила це рішення», – написав Милованов.

За його словами, коли Данилюк дізнався, що це було рішення незалежне від Офісу президента і що Милованов особисто вважає це рішення правильним, то він оскаженів і почав звинувачувати Милованова в порушенні закону.

«Я попросив його не переходити на особистості і не політизувати процес. А просто навчитись заповнювати документи. І далі іти в суд. Після цього Данилюк звинуватив мене в співпраці з владою. Я нагадав йому як він працював і отримував гроші від Януковича. Данилюку не було що відповісти і він перейшов до фізичного насильства», – написав свою версію подій Милованов.

Також Милованов назвав Данилюка «гопніком і позером», який застосовує фізичний та моральний тиск і нічим не відрізняється від Януковича або Коломойського, бо застосовує ті ж самі методи.

«Данилюка не цікавить доля України, а тільки своє его і влада. Більше того, він зрадник. Він зрадив всі команди з якими працював – Януковича, потім Порошенка, пізніше Зеленського. … Данилюк неадекватна людина, яку і близько не можна допускати до влади або державної служби», – підсумував радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани.

Глава цієї комісії – Милованов.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

До слова, нещодавно Данилюк розказав, як Зеленський відмовлявся готуватися до зустрічі з Макроном.

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