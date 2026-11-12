Коляденко, Кароль та Федишин. Комітет Шевченківської премії оголосив номінантів 2027 року: список

Пилип Коляденко, Тіна Кароль та Ірина Федишин номіновані на Національну премії імені Тараса Шевченка 2027 року

Молоді артисти потрапили до списку номінантів Шевченківської премії

Оголошено номінантів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2027 року. Повний список опублікував офіційний вебсайт Національної премії, пише «Главком».

До списку номінантів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2027 року увійшло 110 творів. Цьогоріч комітет премії обрав твори, вистави та роботи безлічі відомих творчих українців, серед яких відомі зірки.

Зірки у списках номінантів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2027 року

До номінації «Музичне мистецтво» увійшли молоді виконавці, як співак Пилип Коляденко зі своїм альбомом «Паміна» та виконавець Кhayat, справжнє ім'я якого Хайат Андрій, із мініальбомом «Триптих». Також до цієї номінації потрапив Святослав Вакарчук за роботу над авторською музикою українських народних пісень до драми-пісні «Маруся Чурай» за історичним романом у віршах Ліни Костенко.

Народна артистка Тіна Кароль потрапила до номінації «Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів» завдяки своєму проєкту «Дім Звукозапису – 2 сезон».

Ірина Федишин увійшла до номінації «Концертно-виконавське мистецтво». Співачка номінована за концертно-виконавський мистецький цикл пісень на військову тематику «Розстріляна весна» (2022–2026). Також у списку номінантів зазначені письменники Артур Дронь і Павло Вишебаба, а також фотографи Костянтин і Влада Ліберови та інші.

Національна премія України імені Тараса Шевченка визначає переможців за такими номінаціями, як література, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво й візуальні мистецтвата. Також зʼявилася нова номінація архітектурне мистецтво.

«Музичне мистецтво»

Вакарчук Святослав – авторська музика, композиторська обробка та аранжування українських народних пісень до драми-пісні «Маруся Чурай» за історичним романом у віршах Ліни Костенко.

– авторська музика, композиторська обробка та аранжування українських народних пісень до драми-пісні «Маруся Чурай» за історичним романом у віршах Ліни Костенко. Зубицький Володимир – народна симфонія єднання «Земле моя» для хору, солістів, симфонічного оркестру на народні тексти та вірші Максима Рильського.

Ільницька Олена – симфонічний твір «До Перемоги».

Коляденко Пилип – музичний альбом «Паміна».

– музичний альбом «Паміна». Крепак Костянтин – мистецькі проєкти «Кобзарські вечори» та вокально-хоровий твір на слова автора «Монолог Кобзаря».

Сидоренко Любава – аудіовізуальна електроакустична поема «Соляріс» для сопрано, інструментального ансамблю, пластичної групи та електроніки.

Хайат Андрій (Кhayat) – мініальбом «Триптих».

«Концертно-виконавське мистецтво

Громов Євген – цикл із 20 монографічних концертів-досліджень фортепіанної спадщини Валентина Сильвестрова в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вінілове видання антології «Moments of Silvertones».

Кулик Олена, Матейко Любомир, Журавчак Олександр, Мельник Олександр – музичний фільм-концерт «Дніпрова Сага» за поезією Тараса Шевченка.

Пліш Богдан – опери «Литовці» А. Понк’єллі, «Трубадур» Дж. Верді, «Летючий Голландець» та «Леонгрін» Р. Вагнера, «Тріумфи» К. Орфа; концертні програми «Credo» К. Пендерецького, «Воєнний реквієм» Б. Бріттена, «Кантата часів війни» Й. Відманна, Stabbat Mater, Te Deum з «Чотирьох духовних пісень» Дж. Верді, Magnificat А. Вівальді.

Пономарчук Наталія – концертне виконання та запис повного циклу камерних симфоній Євгена Станковича «Dictum» (2025); цикл авторських концертів українських композиторів «Сучасне й позачасове», здійснені Київським камерним оркестром Національної філармонії України.

Човник Ірина (Ірина Федишин) – концертно-виконавський мистецький цикл пісень на військову тематику «Розстріляна весна» (2022–2026).

«Театральне мистецтво»

Бліндар Іван, Панас Олег, Комановська Ольга, Левченко Надія, Стопник Марія – драма-пісня «Маруся Чурай» Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Голенко Максим, Павлюк Ілларіон, Доричевський Олексій, Ясинська Марія, Березовий Руслан – вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Дзуринець Рудольф – роль Еріка Ларгена у виставі «Загадкові варіації» Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв.

Качанов Петро, Тодорюк Дмитро – рок-опера «Патріот».

Книга Олександр, Швець Оксана, Резніченко Євгеній, Ридванецька Наталія, Пономарьов Олексій – вистава «Д.І.М.» Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М. Куліша.

Семьошкіна Ольга, Сеітаблаєв Ахтем – вистава «Енеїда» Театру Ветеранів.

«Кіномистецтво»

Дунай Юрій – повнометражний ігровий фільм «Втомлені».

Мойсеєв Дмитро, Ільков Вадим – повнометражний ігровий фільм «Сірі бджоли».

Сухолиткий-Собчук Дмитро – повнометражний ігровий фільм «Памфір».

Ткаченко Олександр, Докунов Дмитро – документальний фільм «Де все зникає».

Томенко Тарас – повнометражний ігровий фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман».

«Проза»

Грешко Юрій – історичний роман «Преторіанці Антонівецької республіки».

Даниленко Володимир – роман «Та, що тримає небо».

Дейнегіна Тетяна – роман «Аглофабрика».

Дронь Артур – збірка короткої прози «Гемінґвей нічого не знає».

– збірка короткої прози «Гемінґвей нічого не знає». Іванина Василь – історичні романи про родину Розумовських «Поціловані Богом».

Кануннікова Юлія (Юлія Кан) – алегоричний роман-подорож «Ширше розплющ очі».

Кузан Тетяна (Таня П’янкова) – роман «Вік червоних мурах».

Ліщенко Анатолій – історичний роман-епопея, трилогія «Вони боролися за свободу».

Махно Василь – роман «Ангел і осел. З віршами про вогонь і воду».

Нікітенко Володимир – книга «Ліга останньої соломинки».

Сарнацька Аліна – роман «С.К.А.М.».

Сидоржевський Михайло – роман-есей «Земля гніву».

Фролов Андрій – казка «Чарівний Гіацинт».

Черепанов Сергій – повість «Риба моєї мрії».

Шкляр Василь – роман «Заячий костел».

«Поезія»

Антощак Микола – книга поезій «Дзвіниця в ущелині».

Бережний Іван – книга поезій «Нова Норма».

Білоус Марія (Марія Людкевич) – книга поезій «Біля Божої брами».

Бутенко Анатолій – книга поезій «Сила Любові».

Вишебаба Павло – книга поезій «Марґіналії».

– книга поезій «Марґіналії». Гуменюк Борис – книга поезій «Четверта хвиля: вірші з війни».

Жайворон Михайло – книга поезій «По лезу трави».

Короненко-Слабошпицька Світлана (Короненко Світлана) – книга поезій «Мій мармуровий муар».

Крук Галина – книга поезій «Стається і не перестає. Вірші нові та вибрані».

Кухарук Роман – книга поезій «Напровесні падолисту».

Лябига Роман – роман у віршах «Любов і влада» та поетичний альбом «Рок-н-вірші».

Мордатенко Костянтин – книга поезій «Сволоки натщесерце».

Нікітіна Антоніна (Антоніна Листопад) – книга поезій «Не торкай мою землю, бо священна вона».

Олійник Володимир – книга поезій «Плач солов’їний».

Оліфіров Віктор – книга поезій «Прометеї-2».

Падалко Олександр – книга поезій «Крізь камінь».

Ржепецький Леонід – книга поезій «Літопис незламного краю».

Тимчук Володимир – книга поезій «Від світла до світла».

«Літературознавство і мистецтвознавство»

Боронь Олександр – книга «Студії над Шевченковою творчістю: Трикнижжя розвідок, причинків і коментарів».

Іванишин Петро – твір «Убити дракона: московський міф та його ліквідація: розмисел».

Марчук Людмила – книга «Теодозія Бриж: скульптор і скульптура в рамках доби».

Мосенкіс Юрій, Коляденко Дмитро – книжкова серія «Народження України» (6 книжок).

Неборак Віктор – книга «Перечитана «Енеїда»: Спроба сенсового прочитання «Енеїди» Івана Котляревського на тлі зіставлення її з «Енеїдою» Вергілія».

Поліщук Володимир – книга «Літературна енциклопедія Черкащини» у 3-х томах.

Пучков Андрій – книга «Український архітектурний стиль: візії, модуси, століття».

Роготченко Олексій – книга «Шістдесят тоталітарних років: зображальне мистецтво України».

Сидоренко Ярослав – «Українсько-англійський словник шрифтом Брайля: 500 найпотужніших слів».

Славінський (Славинський) Микола – книга «Віч-на-віч із генієм. Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра».

Соболь Валентина – книги «Діялог зі світом тривалістю в три століття. Діярій Пилипа Орлика 1724 року», Filip Orlik s jego Diariusz.

«Публіцистика і журналістика»

Воробйова Ольга – книга «Нескорений Ірпінь».

В’ятрович Володимир – книга «Генерал Кук. Біографія покоління УПА».

Жадько Віктор – публіцистично-документальне видання «Не забуті. Український пантеон» у трьох книгах.

Міський Вадим, Гусейнова Тамара, Хоркін Дмитро – книга «Українське радіо. Історія буремного століття».

Романчук Олег – книга «Матриця перемоги».

Соколенко Наталія, Стуканов Сергій – мультиплатформний проєкт «Батьки-засновники» Українського радіо та Суспільного мовлення.

Тітова Аліна – книга «Незламний та нескорені. Миколаїв – місто героїв».

Цаплієнко Андрій – «Фронт» – цикл публіцистичних сюжетів.

Шибалов Євген – книга «Гра чисел. Вижити заради любові».

Шкуліпа Анатолій – художньо-публіцистичний роман «На оксамитовій павутинці, або І чоловіки уміють любити».

«Візуальні мистецтва»

Михальчук Вадим – живописний цикл «Козак Мамай непереможний воїн».

Непомнящий Володимир – лірично-поетичні живописні та графічні основні твори з циклу робіт 2024–2026 років «Україна живе у піснях та картинах», «За покликанням життя», «Наша Україна»: роботи «Біля рідної хати», «Квітуча садиба І. Ю. Рєпіна», «Незламний символ України!».

Рябченко Степан – серії «Гуляюча хмара», «Віртуальні ландшафти», «Віртуальний сад», «Пора цвітіння», «Віртуальні віруси», «Присвята павуку», «Метаморфози», «Чорна казка».

Сукач Світлана – монументально-декоративний ансамбль «Приморська хата: мистецтво мета-історичної пам’яті та стратегія ревіталізації громад».

Федірко Анатолій – мистецький проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича-ІІ», серія творів 2021–2026.

«Архітектурне мистецтво»

Аранчій Дмитро – архітектурно-ландшафтний твір «Знаковий Гай».

Дербін Сергій – Національне військове меморіальне кладовище (1-й пусковий комплекс І черги).

Іскіердо Ганна, Мятко Максим – «Horizons– архітектура нових горизонтів: від переосмислення спадщини до творення культурного простору».

Іскіердо Ганна – родинний дім «Дача».

«Фотомистецтво»

Білак Юрій-Богдан – фотопроєкт «Світанок».

Дорогович Михайло – фотомистецький твір «Невтрачене».

Кочетова Юлія – фотопроєкт «Війна – це особисте».

– фотопроєкт «Війна – це особисте». Краснощок Владислав – фотокнига «Документація війни».

Ліберов Костянтин, Ліберова Влада – фотокнига «Очі війни».

– фотокнига «Очі війни». Лукацький Єфрем – фотопроєкт «Україна. Крізь об’єктив історії».

Петрасюк Олег – фотовиставка «Часів Яр. Вогнетривкі».

Чорна Оксана – фотокнига «Журнал Бойових Дій».

«Декоративно-прикладне мистецтв»

Гончарук Ніна – серія живописних творів «Великі маки», «Разом», «Війна», «Золота нива», «Кафедральний собор» (багатошарова вишивка).

Сташук Зоя – мистецький проєкт «Золота нитка народного мистецтва: українська писанка».

«Дизайн»

Дерман Ліля – фес, традиційний кримськотатарський жіночий головний убір.

Руденко Тарас – меморіал полеглим бійцям 116-ї бригади ТРО.

Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій (художники групи «Арттриум») – добірка пам’ятних і колекційних монет, емітованих Національним банком України, присвячена воєнній та патріотичній тематиці.

Фролов Іван – серія «Україна на світовій сцені. Авторські костюми як мистецтво культурної репрезентації».

Якуша Вікторія – колекція ваз «Тіара».

«Творче кураторство культурно-мистецьких проєкті»

Безрукий Володимир, Фетісова Олена – цикл виставок живопису «Кольори стійкості. Вцілілі з полум’я».

Береговська Христина, Шиленко Юлія – виставковий проєкт «ВІН: Тарас Шевченко. Художник».

Воронюк Леся, Ткачук Олександр – проєкт «Всесвітній День Вишиванки» (2022–2025).

Кароль Тіна – культурно-мистецький проєкт «Дім Звукозапису – 2 сезон».

– культурно-мистецький проєкт «Дім Звукозапису – 2 сезон». Корсак Віктор, Корсак Леся – цикл культурно-мистецьких проєктів «МСУМК. Простір свободи» (2022 – триває).

Лібкінд Катерина, Живкова Олена, Новікова Ольга, Носко Ольга, Побережський Максим – кураторсько-мистецький проєкт «Тим Часом в Домі Ханенків».

Малих Ксенія, Марущак Леонід, Хімей Катерина, Козаченко Іванна, Білас Марта – культурно-мистецький проєкт «Гарантії безпеки».

Мельник Ольга, Найдух Юлія, Гуєвська Валерія, Діптан Сергій – виставковий проєкт «Василь Стус. Поки ми тут, усе буде гаразд».

Федоришин Василь, Борденюк Сергій, Гнатюк Анатолій – культурно-мистецький проєкт «Чорнобиль – молодь буде памʼятати».

Національна премія України імені Тараса Шевченка – одна з найвищих державних нагород України. Нею нагороджують митців, що сприяють розвитку української культури та мистецтва. Цю нагороду автор, чи колектив може отримати лише один раз за життя. Зазвичай переможців премії оголошують 9 березня – у день народження видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

До слова, до Національної премії України імені Тараса Шевченка додали нову номінацію – «Архітектурне мистецтво». Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Раніше отримати премію за архітектурні твори можна було лише в межах категорій «Візуальні мистецтва» або «Дизайн». Відтепер «Архітектурне мистецтво» є окремою та повноцінною номінацією Шевченківської премії.