Італійський співак написав пісню про Україну

Пісня з’явилася після подорожей італійця Львовом, Одесою та Полтавою

Італійський співак Альфонсо Олівер написав пісню «Vinceremo» («Ми переможемо») про Україну після мандрівки нашою країною. Відеокліп виконавець опублікував на YouTube-каналі. У своїй пісні італієць Альфонсо Олівер розповідає про те, що людям необхідно боротися за свої мрії. До написання хлопець дійшов після подорожі



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Пісня з’явилася після подорожей італійця Львовом, Одесою та Полтавою

Італійський співак Альфонсо Олівер написав пісню «Vinceremo» («Ми переможемо») про Україну після мандрівки нашою країною. Відеокліп виконавець опублікував на YouTube-каналі.

У своїй пісні італієць Альфонсо Олівер розповідає про те, що людям необхідно боротися за свої мрії. До написання хлопець дійшов після подорожі Україною. Зокрема, він відвідав Львів, Одесу та Полтаву.

«Більша частина італійців асоціюють Україну лише з красивими жінками та війною. Коли я приїхав сюди, то побачив зовсім іншу картину. Україна - це розвинена держава з багатою культурною спадщиною, дружнім народом і смачною кухнею. Однак, протягом туру Україною мене вразив той факт, що у багатьох регіонах країни люди не спілкуються рідною мовою», — сказав співак.

Альфонсо планує надалі писати пісні про Україну і відкривати її італійській публіці, створюючи нові містки між Україною та Італією.