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    «Київська пектораль»: серед цьогорічних лауреатів – Раїса Недашківська, театри «Актор» та «360»

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    Раїса Недашківська отримала премію &laquo;За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва&raquo; - «Київська пектораль»: серед цьогорічних лауреатів – Раїса Недашківська, театри «Актор» та «360»
    Раїса Недашківська отримала премію «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва»
    Фото: day.kyiv.ua

    Престижна театральна премія вже вдруге вручається під час карантинних обмежено

    Учора, 27 березня, з нагоди міжнародного дня театру, відбулось оголошення лауреатів театральної премії «Київська пектораль-2020».

    Як повідомляється на сайті оргкомітету, лауреатами премії «Київська пектораль» за підсумками минулого року стали:

    • номінації «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» – українська акторка театру та кіно, громадський діяч, Народна артистка України – Раїса Недашківська;
    • номінація «Подія року» – проєкт «Театр 360 градусів» (автори та продюсери проєкту – Даша Малахова та Наталія Чижова) за інноваційний культурний проєкт зі створення відеоверсії театральних постановок з використанням різних технологій і спецефектів, що доповнюють сюжет вистави;
    • номінація «Спеціальна премія» – театр «Актор» за пошуки нових засобів залучення глядачів до ігрової природи театру (директор – художній керівник В’ячеслав Жила;
    • номінація «Кращий народний театр» – Народний студентський театр «Березіль» Національного університету біоресурсів і природокористування України за виставу «Моя професія сеньор з вищого світу або Мільйон у весільному кошику» (художній керівник та режисер Наталія Тітенко).

    Театральну премію «Київська пектораль» засновано за ініціативою Київського міського відділення Національної спілки театральних діячів України у 1992 році та за підтримки Департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Премія присуджується щорічно напередодні Міжнародного дня театру за підсумками календарного року, що минув. Вперше «Київську пектораль» було вручено 27 березня 1993 року.

    Це вже друге нагородження премією «Київська пектораль», яке проводиться під час карантинних обмежень. Із списком минулорічних лауреатів можна позначомитися за посиланням.

    Також стало відомо, коли відкриється основна сцена оновленого Театру оперети.

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    Теги: Київ кіно театр актор премія
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