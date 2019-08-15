Зірки театру вийдуть на сцену, щоб зібрати кошти критику Вергелісу, у якого стався інсульт



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Олег Вергеліс потрапив у лікарню 7 травня Фото: censor.net.ua

Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик та Олексій Вертинський зберуться на одній сцені у виставі «Два анекдоти на вечерю»

У Києві покажуть благодійний спектакль «Два анекдоти на вечерю». Кошти, отримані від продажу квитків, перерахують журналісту й театральному критику Олегові Вергелісу для реабілітації після інсульту.



Вистава відбудеться в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка 29 серпня о 19.00.

«Спектакль за п'єсами російського письменника Антона Чехова «Ведмідь» та «Освідчення» – це дві абсолютно несхожі історії про кожного з нас, хто хоча б раз у житті закохувався. Каскадерські трюки, стрільба, поцілунки й обійми не залишать байдужим нікого», – ідеться в описі заходу.

У ролях – актори Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Олексій Вертинський. Режисер-постановник – В'ячеслав Жила.



Зазначимо, що Олег Вергеліс потрапив у лікарню 7 травня.

Олег Вергеліс – журналіст, театральний критик. Він керує напрямом інформаційного забезпечення та зв'язків із громадськістю НСТДУ. Є експертом фестивалю-премії «Гра».

Джерело: Гордон