Зірки театру вийдуть на сцену, щоб зібрати кошти критику Вергелісу, у якого стався інсульт
Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик та Олексій Вертинський зберуться на одній сцені у виставі «Два анекдоти на вечерю»
У Києві покажуть благодійний спектакль «Два анекдоти на вечерю». Кошти, отримані від продажу квитків, перерахують журналісту й театральному критику Олегові Вергелісу для реабілітації після інсульту.
Вистава відбудеться в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка 29 серпня о 19.00.
«Спектакль за п'єсами російського письменника Антона Чехова «Ведмідь» та «Освідчення» – це дві абсолютно несхожі історії про кожного з нас, хто хоча б раз у житті закохувався. Каскадерські трюки, стрільба, поцілунки й обійми не залишать байдужим нікого», – ідеться в описі заходу.
У ролях – актори Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Олексій Вертинський. Режисер-постановник – В'ячеслав Жила.
Зазначимо, що Олег Вергеліс потрапив у лікарню 7 травня.
Джерело: Гордон