  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Зірки театру вийдуть на сцену, щоб зібрати кошти критику Вергелісу, у якого стався інсульт

    • Розсилка
    Олег Вергеліс потрапив у лікарню 7 травня - Зірки театру вийдуть на сцену, щоб зібрати кошти критику Вергелісу, у якого стався інсульт
    Олег Вергеліс потрапив у лікарню 7 травня
    Фото: censor.net.ua

    Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик та Олексій Вертинський зберуться на одній сцені у виставі «Два анекдоти на вечерю»

    У Києві покажуть благодійний спектакль «Два анекдоти на вечерю». Кошти, отримані від продажу квитків, перерахують журналісту й театральному критику Олегові Вергелісу для реабілітації після інсульту.

    Вистава відбудеться в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка 29 серпня о 19.00.

    Читайте також

    «Спектакль за п'єсами російського письменника Антона Чехова «Ведмідь» та «Освідчення» – це дві абсолютно несхожі історії про кожного з нас, хто хоча б раз у житті закохувався. Каскадерські трюки, стрільба, поцілунки й обійми не залишать байдужим нікого», – ідеться в описі заходу. 

    У ролях – актори Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Олексій Вертинський. Режисер-постановник – В'ячеслав Жила.

    Зазначимо, що Олег Вергеліс потрапив у лікарню 7 травня.

    Олег Вергеліс – журналіст, театральний критик. Він керує напрямом інформаційного забезпечення та зв'язків із громадськістю НСТДУ. Є експертом фестивалю-премії «Гра».

    Джерело: Гордон

    Читайте також
    театр актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ