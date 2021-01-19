На Закарпатті скасували всі рішення про функціонування регіональних мов

У мовного омбудсмена прокоментували листа Закарпатської обласної прокуратури

У Закарпатській області скасовано всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов, заявляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«У відповідь на звернення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя до генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування дотепер чинних протиправних рішень окремих обласних та місцевих рад про функціонування регіональних мов до Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови надійшов лист Закарпатської обласної прокуратури, у якому повідомляється про те, що рішенням Берегівської районної ради №40 від 29.12.2020 визнані такими, що втратили чинність, рішення щодо регіональної мови Берегівської та Виноградівської районних рад», - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена.

В інформації зазначено, що у такий спосіб усі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовано.

Нагадаємо, раніше депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті. Скандали через втручання Угорщини у внутрішні справи України трапляються час від часу. Так, 21 листопада частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

Потім 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

До слова, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, які будуть покарання для народних депутатів, що користуються російською мовою у Верховній Раді.

Також мовний омбудсмен порівняв тих, хто радить порушувати нові правила, з Остапом Бендером.