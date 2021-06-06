Міністерство культури просить захистити історичну будівлю в Одесі

Олександр Ткаченко побоюється, що новий власник знесе будинок друкарні Фесенка

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко публічно звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням надати охорону будівлі друкарні Фесенка в Одесі, якій на його думку загрожує незаконне будівництво. Відповідне звернення урядовець розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«МКІП проти незаконного будівництва в історичному ареалі Одеси. Як відомо, земельна ділянка по вул. Рішельєвській, 47, 49, вул. Великій Арнаутській, 40 в Одесі («типографія Фесенка») з «Історико-архітектурним опорним планом, проєктом зон охорони та визначення меж історичних ареалів м. Одеси» розташовується у межах Центрального історичного ареалу м. Одеси й комплексної охоронної зони історичного центру міста. Звернувся до Арсена Авакова з проханням надати охорону згаданим об’єктам територіальними підрозділами поліції», – написав Ткаченко.

Він додав, що поки триває судовий процес з розгляду апеляції міністерства проти рішення на користь замовника будівництва ТОВ «Одеса-Сіті» та генерального підрядника ТОВ «Мартен Груп», важливо не допустити свавілля щодо історичних пам’яток.

Як повідомлялося, у березні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики направило компаніям «Одеса-Сіті» та «Мартен Груп» припис про заборону проведення будівельних робіт на місці старовинної типографії Фесенка по вулиці Ришельєвській в Одесі.

У травні Одеський окружний адміністративний суд підтримав позов будівельної компанії «Одеса-Сіті» з вимогою зупинити дію припису МКІП.

Нагадаємо, що Київський міський голова Віталій Кличко звинуватив керівництво Міністерства культури та інформаційної політики України у затягуванні розгляду переліку нововиявлених об’єктів культурної спадщини, які департамент КМДА щорічно подає до відомства. Тільки за останніх три роки місто направило 32 подання про занесення до Держреєстру памʼяток більш як півтори тисячі пам'яток, проте Міністерство за цей час ухвалило рішення лише щодо 23 об’єктів, два з яких визнали такими, що не підлягають внесенню. Така позиція Мінкульту призводить до того, що столиця втрачає пам’ятки культури, а місто не може розпочати реставраційні роботи там, де це необхідно, підкреслив Кличко.