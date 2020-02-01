Міністр Милованов не виключає, що Тимошенко проводила більшовицький переворот у 1917 році



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Між Миловановим та Тимошенко розгорілася дискусія, причиною якої стали прийдешні зміни до Трудового кодексу

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов не виключає, що лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко проводила більшовицький переворот у 1917 році.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі «Україна».

Під час ефіру шоу від 31 січня між міністром Миловановим та лідером «Батьківщини» розгорілася дискусія, причиною якої стали прийдешні зміни до Трудового кодексу.

У розпалі дискусії Милованов заявив, що підозрює Тимошенко в участі в революції 1917-го року.

Милованов: Ви 28 років Юлія Володимирівна перекручує.

Тимошенко: 50 років!

Милованов: Ні, це не 50.

Тимошенко: Ні, 50

Милованов: Це кодекс 71 року, Трудовий кодекс.

Тимошенко: Так це я його приймала?

Милованов: Ні, не ви, але здається ви захищаєте.

Тимошенко: І революцію 17 року я робила?

Милованов: Це я не впевнений. От якщо чесно, не впевнений, але підозра є.

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Урядовий законопроєкт №2708 «Про працю» зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Федерація профспілок України виступила проти цього законопроєкту, оскільки вважає, що він обмежує права робітників, та анонсувала протестні акції.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни будуть в новому законопроекті про працю.