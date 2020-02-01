Усіх одержувачів соцвиплат перевірять: у кого можуть забрати пенсію



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Частину українських пенсіонерів можуть позбавити соцвиплат

В Україні буде проведено верифікацію пенсій та інших державних виплат. В результаті цього частина пенсіонерів може залишитися без виплат.

Закон дозволяє припиняти виплати пенсій. Про це нагадує юрист Олександр Плахотник, пише Obozrevatel. Відповідні випадки описані у 49-й статті закону «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування». Рішення може ухвалити як суд, так і місцевий підрозділ Пенсійного фонду.

За що можуть забрати пенсію:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

Це можуть підтвердити в ході верифікації. Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на заслужений відпочинок за фальшивими документами, або ж у документах є помилки.

«У разі виявлення недостовірних даних у документах і відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір і підстави для виплати пенсії переглядаються відповідно до закону без урахування таких даних», – йдеться в законі.

на весь час проживання пенсіонера за кордоном;

Чиновники в межах перевірки також отримають інформацію про те, коли пенсіонер перетинав кордон і як довго перебував за межами країни. Якщо, наприклад, поїхати на кілька місяців, пенсія за цей період нараховуватися не буде.

в разі смерті пенсіонера;

в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;

«Поновлення виплати пенсії здійснюється рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати», – йдеться у законі.

Нагадаємо, в Україні 21 грудня 2019 року набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат.

Законом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат – пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

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