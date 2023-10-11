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Монатік розповів про свою останню зустріч з Ніною Матвієнко (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Монатік розповів про свою останню зустріч з Ніною Матвієнко (фото)
фото: Главком

Народна артистка України Ніна Матвієнко пішла з життя 8 жовтня

Сьогодні, 11 жовтня у Києві проходить церемонія прощання з легендою української сцени, Народною артисткою України Ніною Матвієнко.

Серед присутніх чимало відомих українців, зокрема політиків та знаменитостей в тому числі і співак Монатік.

В коментарі «Главкому» він розповів, що його найголовніший спогад про Ніну Матвієнко – це те, як вона його надихала на творчість.

Він додав, що це велика утрата для всіх, і згадав, що під час їхньої останньої зустрічі артистка була веселою. За словами Монатіка, він не помітив нічого дивного в той момент.

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Біля Національної філармонії України утворилася черга – українці прийшли попрощатися з улюбленою артисткою з квітами, присутня і сім'я артистки. 

Попрощатися зі співачкою приїхали й солісти українського національного хору ім. Г. Верьовки, в якому Матвієнко працювала 21 рік. Хор вшанував пам'ять артистки, виконавши композицію «Вічна пам'ять».

Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Причини смерті жінки наразі невідомі.

Раніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко. Також мер столиці Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко. 

Теги: Ніна Матвієнко Монатик співак

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