Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)

На церемонії присутні мер Києва, Патріарх Філарет та знаменитості

Сьогодні, 11 жовтня, у Києві відбувається прощання з Народною артисткою України Ніною Матвієнко. Українська співачка померла 8 жовтня за два дні до свого 76-го дня народження. Прощання з легендою розпочалося звечора 10 жовтня з всенічного читання псалтиря за упокій у Свято-Феодосієвськоу монастирі в Києві, а зранку провели заупокійну літургію і панахиду. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця подій.

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Попрощатися з Ніною Матвієнко прийшло чимало відомих українців, зокрема політиків та знаменитостей. Церемонію прощання відвідав мер Києва, Віталій Кличко. Він особисто висловив співчуття родині Ніни Матвієнко. Серед відомих діячів також Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Очільник столиці на церемонії прощання фото: glavcom.ua

Патріарх Філарет прощається з артисткою фото: glavcom.ua

Поруч з труною стоїть єдина донька Ніни Митрофанівни, Антоніна, та колишній чоловік співачки, художник Петро Гончар.

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«Велике горе для нашої родини, для нашої країни зараз. І я хочу подякувати всім людям, які пам'ятають, які цінують мою маму. Її пісня буде звучати вічно. Вона завжди була моїм прикладом, в неї дуже велике серце. Вона і є Україна. Вона просила, щоб на її похоронах не плакали, а усміхнулися, і згадали щось гарне про неї», – сказала донька артистки.

Тоня Матвієнко та Петро Гончар не відходять від труни Ніни Матвієнко фото з відкритих джерел

Тоня Матвієнко та Петро Гончар не відходять від труни Ніни Матвієнко фото: glavcom.ua

Також вшанували памʼять Ніни Матвієнко і її колеги, зокрема співак і танцюрист Монатік, зірка естради та Народний артист Павло Зібров, подружжя Народних артистів Білоножко, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, Народні артисти Віктор Павлік та Микола Гнатюк.

Вшанувати памʼять артистки прийшов Монатік фото: glavcom.ua

Павло Зібров на похороні Ніни Матвієнко фото: glavcom.ua

Крім того, проститися прийшли хореографи Дмитро Дікусар, який від початку повномасштабної війни боронить нашу країну від окупантів, та Амадор Лопес.

Дмитро Дікусар та Амадор Лопес фото з відкритих джерел

Амадор Лопес приніс квіти на похорон Матвієнко фото: glavcom.ua

Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Причини смерті жінки наразі невідомі.

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Раніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко. Також мер столиці Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко.

Чимало українців та колег артистки публікували співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку, віддавали шану її таланту. Однак були й такі, хто в день смерті артистки наважився закидати їй сепаратизм та ватні погляди. Зокрема, пригадали, що Ніна Матвієнко називала російсько-українську війну братовбивчою, не виступала в зоні АТО і навіть проклинала захисників України. Тим часом історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію.

До слова, Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення їздила країною з благодійними концертами, виступала і в бомбосховищах, і у шпиталях.