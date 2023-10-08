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Віктор Ющенко Президент України (2005-2010)

Її голос, її талант, її феномен понад часом. Пам'яті Ніни Матвієнко

glavcom.ua
«Сьогодні про Ніну Митрофанівну згадає кожен»

Молимося сьогодні разом з родиною Матвієнків про спокій душі та Царство Небесне для Ніни Митрофанівни

Україна втратила Ніну Матвієнко. Забракне слів сказати про цю втрату – мільйони українців, людей по всьому світу осиротіли сьогодні разом із родиною Матвієнків. Нас покинула велика і мудра душа, наповнена світлом і любов'ю до кожного, до України і до всього світу. Неймовірна емоційна щедрість, життєлюбність і потужна життєва енергія Ніни Митрофанівни надихали, закохували в неї, стирали межі поколінь, умовності музичних жанрів та зарозумілі уявлення про актуальність народної пісні.

Її голос, її талант, її феномен – понад часом. Вони і є тими самими вічними цінностями, які береже кожний народ.

2006 року я вручав Ніні Митрофанівні Орден Держави як Герою України. Це найвище державне звання, але це найменше, що держава змогла зробити для вшанування унікального музичного генія. Ікона української культури, яка витворила чудо її відродження у найбільш темні часи. Людина-світло, яка відновила величезні пласти української музики і виспівала їх, врятувавши від забуття. З безмежною вдячністю думаю про її зусилля, невтомні пошуки і відкриття, унікальну витончену огранку, якої вона надавала нашому музичному національному спадку, не давши його перетворити під запит радянської влади на вульгарний, примітивний, провінційний «малоросійський стиль».

Сьогодні про Ніну Митрофанівну згадає кожен, хто чув, як вона співає українських пісень, бачив цей особливий ритуал, музичну молитву, яка лікує нашу травмовану національну душу.

Багато часу забере, аби збагнути велич таланту, значення місії Ніни Матвієнко для України та для збереження її цілісносного і сміливого духу, особливо в жорстокі часи російської війни і геноциду проти нашого народу. Побачити масштаб і силу берегині української пісні можна буде за десятки років, з відстані майбутнього, з позицій історії, в яку вписано це золоте ім'я.

Багато родин згадають сьогодні, як приймали Ніну Матвієнко вдома чи гостювали в її оселі, мали особисті зустрічі й розмови, чули життєві історії, знаходили завдяки її мудрості відповіді на свої питання і втішали свої болі й страхи. Молимося сьогодні разом з родиною Матвієнків про спокій душі та Царство Небесне для Ніни Митрофанівни. Нехай сяє для неї вічна слава, і вічна про неї пам'ять про неї буде з нами.

Із найщирішими співчуттями,
родина Ющенків

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Джерело
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Теги: українці культура Ніна Матвієнко

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