Хор ім. Верьовки заспівав на церемонії прощання з Ніною Матвієнко (відео)
Хор вшанував пам'ять легенди української сцени, виконавши композицію «Вічна пам'ять»
Сьогодні, 11 жовтня у Києві проходить церемонія прощання з легендою української сцени, Народною артисткою України Ніною Матвієнко.
Біля Національної філармонії України утворилася черга – українці прийшли попрощатися з улюбленою артисткою з квітами, присутня і сім'я артистки.
Зранку вибудовувалася велика черга на прощання, серед присутніх багато знаменитостей та іноземних гостей.
Попрощатися зі співачкою приїхали й солісти українського національного хору ім. Г. Верьовки, в якому Матвієнко працювала 21 рік. Хор вшанував пам'ять артистки, виконавши композицію «Вічна пам'ять».
Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Причини смерті жінки наразі невідомі.
Раніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко. Також мер столиці Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко.
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