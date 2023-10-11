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Хор ім. Верьовки заспівав на церемонії прощання з Ніною Матвієнко (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хор ім. Верьовки заспівав на церемонії прощання з Ніною Матвієнко (відео)
Церемонія прощання проходить у Національній філармонії України
фото: Главком

Хор вшанував пам'ять легенди української сцени, виконавши композицію «Вічна пам'ять»

Сьогодні, 11 жовтня у Києві проходить церемонія прощання з легендою української сцени, Народною артисткою України Ніною Матвієнко.

Біля Національної філармонії України утворилася черга – українці прийшли попрощатися з улюбленою артисткою з квітами, присутня і сім'я артистки.

Хор ім. Верьовки заспівав на церемонії прощання з Ніною Матвієнко (відео) фото 1
Хор ім. Верьовки заспівав на церемонії прощання з Ніною Матвієнко (відео) фото 2
Хор ім. Верьовки заспівав на церемонії прощання з Ніною Матвієнко (відео) фото 3

Зранку вибудовувалася велика черга на прощання, серед присутніх багато знаменитостей та іноземних гостей. 

Попрощатися зі співачкою приїхали й солісти українського національного хору ім. Г. Верьовки, в якому Матвієнко працювала 21 рік. Хор вшанував пам'ять артистки, виконавши композицію «Вічна пам'ять».

Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му – Народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України. Матвієнко брала участь у Помаранчевій революції і у Євромайдані. Голосом співачки «раділа та плакала Україна». Саме Ніна Митрофанівна виконала такі хіти української естради, як «Квітка душа», «Ой, летіли дикі гуси», «Летіла зозуля», «Чарівна скрипка» («Сіла птаха»), «Прийшла весна».

Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Причини смерті жінки наразі невідомі.

Раніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко. Також мер столиці Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко. 

Теги: Хор ім. Верьовки Ніна Матвієнко українці

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