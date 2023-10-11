Прощання з Ніною Матвієнко. Родина звернулася до журналістів із делікатним проханням

Близькі співачки просять не питати й не публікувати особисті деталі останніх днів артистки

Сьогодні, 11 жовтня, у Києві відбудеться прощання з Народною артисткою України Ніною Матвієнко. Родина співачки звернулася до журналістів з делікатним проханням – не розповідати подробиці останніх днів життя легенди української сцени. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця подій.

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Близькі артистки зауважили, що вона хотіла, щоб її запамʼятали доброю, світлою, щирою та вдячною людиною. Рідні також попросили не знімати труну Матвієнко зблизька, фото- та відеофіксація – тільки загальним планом.

Також родина артистки наголосила, що не буде розголошувати подробиці смерті артистки, а також давати «ексклюзивні» коментарі.

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«Будь ласка, якщо ви будете брати коментарі в публічних людей під час церемонії та в інший час (через день, місяць, рік...) – прохання не питати й не опублікувати особисті деталі останніх днів Ніни Матвієнко. Вона не хотіла, щоб про це знав загал. Поважайте, будь ласка, бажання Ніни Матвієнко», – зазначили близькі співачки.

Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му – Народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України. Матвієнко брала участь у Помаранчевій революції і у Євромайдані. Голосом співачки «раділа та плакала Україна». Саме Ніна Митрофанівна виконала такі хіти української естради, як «Квітка душа», «Ой, летіли дикі гуси», «Летіла зозуля», «Чарівна скрипка» («Сіла птаха»), «Прийшла весна».

Нагадаємо, 8 жовтня пішла з життя легенда української сцени, Народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років. Причини смерті жінки наразі невідомі.

Раніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким Народної артистки України Ніни Матвієнко. Також мер столиці Кличко висловив співчуття у звʼязку зі смертю Народної артистки України та Почесного громадянина міста Києва Ніни Матвієнко.

Чимало українців та колег артистки публікували співчутливі дописи в пам’ять про легендарну співачку, віддавали шану її таланту. Однак були й такі, хто в день смерті артистки наважився закидати їй сепаратизм та ватні погляди. Зокрема, пригадали, що Ніна Матвієнко називала російсько-українську війну братовбивчою, не виступала в зоні АТО і навіть проклинала захисників України. Тим часом історик і журналіст Едуард Андрющенко оприлюднив у мережі документи, котрі свідчать, що КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію.

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До слова, Ніна Матвієнко від початку повномасштабного вторгнення їздила країною з благодійними концертами, виступала і в бомбосховищах, і у шпиталях.