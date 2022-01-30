На автобусних екскурсіях в Португалії запрацювали аудіогіди українською

Українські туристи в Португалії тепер можуть почути екскурсії рідною мовою

Українська мова офіційно зазвучала у 35 культурних осередках у 26 країнах світу

В Португалії відтепер можна буде на екскурсії почути аудіогіди українською. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

«На автобусних екскурсіях у Лісабоні, Порту та Сінтрі запрацювали аудіогіди українською. Аудіогід у Португалії запустили в рамках проєкту першої леді Олени Зеленської», – йдеться у повідомленні.

Де можна почути аудіогіди українською у Португалії:

у найвизначніших пам’ятках Лісабону – Беленській башті XVI століття та монастирському комплексі Жіронімуш

на туристичних автобусних маршрутах другою столицею країни – містом Порту, де розташовані міст Дона Луїша I та монастир Серра-до-Піллар, включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

на маршрутах міста Сінтра, де розташовано багато екзотичних парків, монастирів, замків, серед яких Національний палац Пена – відомий у світі зразок романтизму XIX століття.

Нагадаємо, перша леді країни Олена Зеленська обмовилася під час прямого ефіру, і заявила що скумбрія в Україні коштує 8 грн за 1 кг.

Пізніше дружина президента Зеленського виправилася і заявила на своїй сторінці у Facebook, що обмовилась, а насправді скумбрія коштує вдесятеро дорожче.

Раніше Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.