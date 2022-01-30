  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    На автобусних екскурсіях в Португалії запрацювали аудіогіди українською

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські туристи в Португалії тепер можуть почути екскурсії рідною мовою - На автобусних екскурсіях в Португалії запрацювали аудіогіди українською
    Українські туристи в Португалії тепер можуть почути екскурсії рідною мовою
    фото з відкритих джерел

    Українська мова офіційно зазвучала у 35 культурних осередках у 26 країнах світу

    В Португалії відтепер можна буде на екскурсії почути аудіогіди українською. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

    «На автобусних екскурсіях у Лісабоні, Порту та Сінтрі запрацювали аудіогіди українською. Аудіогід у Португалії запустили в рамках проєкту першої леді Олени Зеленської», – йдеться у повідомленні.

    Де можна почути аудіогіди українською у Португалії:

    • у найвизначніших пам’ятках Лісабону – Беленській башті XVI століття та монастирському комплексі Жіронімуш
    • на туристичних автобусних маршрутах другою столицею країни – містом Порту, де розташовані міст Дона Луїша I та монастир Серра-до-Піллар, включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
    • на маршрутах міста Сінтра, де розташовано багато екзотичних парків, монастирів, замків, серед яких Національний палац Пена – відомий у світі зразок романтизму XIX століття.

    Нагадаємо, перша леді країни Олена Зеленська обмовилася під час прямого ефіру, і заявила що скумбрія в Україні коштує 8 грн за 1 кг.

    Пізніше дружина президента Зеленського виправилася і заявила на своїй сторінці у Facebook, що обмовилась, а насправді скумбрія коштує вдесятеро дорожче.

    Раніше Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.

    Теги: мова українська мова Порту Олена Зеленська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На автобусних екскурсіях в Португалії запрацювали аудіогіди українською