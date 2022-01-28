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    Думки вголос

    Телеканал «Дом», як приклад абсурду чинної влади

    Всі шкідницькі норми, які руйнують український медіапростір і добивають державне іномовлення, залишили - Телеканал «Дом», як приклад абсурду чинної влади
    Всі шкідницькі норми, які руйнують український медіапростір і добивають державне іномовлення, залишили
    фото з відкритих джерел

    Мовлення на закордон призначене не лише для українців

    Комітет з прав людини на чолі з Лубінцем відмовився зняти поправки, які поширюють на всю Україну трансляцію сумнозвісного телеканалу «Дом». Навпаки, сьогодні цей комітет провів позачергове засідання, яке тривало «аж» 7 хвилин.

    І на ньому без обговорення схвалив десятки нових поправок до законопроєкту 4487 про захист прав внутрішньо переміщених осіб.

    Формальним приводом для засідання стали зауваження юридичного управління парламенту, зокрема й про те, що внесення поправок про «Дом» суперечить регламенту.

    Але замість того, щоб прибрати обидві незаконні поправки про телебачення, члени цього комітету (до компетенції якої питання телебачення і близько не належать) обидві їх залишили і ще й третю додали. Номери цих поправок у новій редакції 139, 140 і 141.

    Всі шкідницькі норми, які руйнують український медіапростір і добивають державне іномовлення, залишили. А на довершення вирішили поширити на все іномовлення (крім «Укрінформу») вимоги щодо української мови, які діють для звичайних телеканалів в Україні.

    При всій повазі до української мови – це відверта нісенітниця, адже мовлення на закордон призначене не лише для українців. Але чого тільки не зробиш, щоб виконати вказівку Банкової і запхати іномовлення всередину країни, перетворивши на інструмент зомбування власних громадян.

    Ця трагікомічна ситуація ще раз підтверджує правильність учорашнього рішення комітету з гуманітарної та інформаційної політики – зняти законопроєкт 4487 з розгляду на пленарних засіданнях. Принаймні доки з його телевізійними поправками не розбереться профільний комітет, члени якого принаймні розуміють, що і для чого написано у законах «Про систему іномовлення України» і «Про телебачення і радіомовлення».

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    Джерело: блог Володимира В'ятровича

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    Теги: телебачення мова закон скандал дом
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    Телеканал «Дом», як приклад абсурду чинної влади