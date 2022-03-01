Нателлу Крапівіну позбавили паспорта РФ через критику окупантів

Російська влада старається закрити рот неугодним як тільки може

Продюсерка виступила проти російського вторгнення в Україну

Експродюсерку Світлани Лободи і нинішню продюсерку телепрограми «Орел і Решка» Нателлу Крапівіну, яка висловилися проти війни в Україні, позбавили російського громадянства. Буцімто російські паспорти їй та її сестрі було видано внаслідок помилки, повідомляє МВС Росії.

Виявляється, свого часу жінки не подали повний пакет документів, через що їм помилково видали документи.

Нателла Крапівіна відкрито виступила проти війни в Україні. Продюсерка різко висловлювалася про те, що відбувається, в Instagram. Вона навіть послала російського співака-прихильника Путіна – Миколу Баскова.

«Встановлено, що при подачі заяви про прийом Нателли Вагіфівни Крапівіної (на той момент була неповнолітньою) в громадянство Російської Федерації її законним представником не було подано повний пакет документів. Висновок щодо придбання громадянства Російської Федерації щодо Н.В. Крапівіної та її сестри А.В. Алієвої не виносився», – повідомляється на сайті МВС.

Сама Крапівіна на новину поки що не відреагувала. Наразі зірка перебуває в Україні.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану Україна тимчасово припиняє надання деяких адміністративних послуг. Як повідомляє МВС, зокрема йдеться про виготовлення паспорта громадянина України.

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