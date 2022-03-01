МОЗ дав рекомендації щодо дій у разі загрози обвалу будівлі

А також – якщо завал у зруйнованому будинку вже стався

Міністерство охорони здоров'я України на своєму офіційному телеграм-каналі опублікувало інструкції, які можуть урятувати життя у разі загрози обвалу будівлі, або якщо завал у зруйнованому будинку вже стався.

Якщо ви почули сильний вибух, знаходитесь у будівлі та відчули, що вона втрачає стійкість, деформується, поради наступні.

Якнайшвидше залиште будівлю, якщо є можливість, захопіть гроші та документи. Використовуйте сходи, не входьте до ліфта. Повідомте сусідів про загрозу обвалу. Не створюйте тисняву у дверях під'їзду під час евакуації. Вибігши на вулицю, відійдіть на безпечну відстань від будівлі.

Якщо можливості покинути будівлю немає, встаньте в дверний отвір – там найміцніші стіни, або сядьте в кут (якщо в кутку стоїть стіл, краще сховатися під ним). Тримайтеся подалі від вікон, не виходьте на балкон, по можливості перекрийте воду, газ, електрику.

Якщо завал у зруйнованому будинку все-таки стався, кличте на допомогу (якщо є можливість, скористайтесь мобільним телефоном). Якщо хтось відгукнувся, спокійно чекайте, доки розберуть завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги. Подивіться, якими предметами вас завалило, якщо вони не надто важкі, почніть обережно розбирати завал. Намагайтеся не зачепити об'єкти, на яких все тримається.