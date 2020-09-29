Каннський фестиваль усе-таки проведуть: коли та за яких умов



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Каннський кінофестиваль мав відбутися наприкінці травня 2020 року

На кінофестивалі покажуть чотири з 56 фільмів офіційної програми 2020 року

Каннський кінофестиваль відбудеться 27-29 жовтня у скороченому форматі. Про це йдеться на сайті фестивалю.

Зокрема, захід відкриється «Тріумфом» Еммануеля Куркола, а завершиться анонсом опери Бруно Подалідеса «Два Альфреда». Окрім цього на кінофестивалі покажу стрічку «Справжні матері» японського режисера Наомі Кавасе й дебютний фільм грузинського режисера Деа Кулумбегашвілі «Початок».

Журі, склад якого поки невідомий, присудить Золоті пальмові гілки короткометражним фільмам і призи програми Cinéfondation. Головний приз вручати не будуть.

Наступний Каннський фестиваль – 74-й за рахунком – пройде з 11 по 22 травня 2021 року.

Нагадаємо, що фестиваль мав відбутись з 12 по 23 травня, але його перенесли через коронавірус.