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    У світі

    Ісландія сплатить штраф через провокацію на Євробаченні-2019

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    Ісландія сплатить штраф через провокацію на Євробаченні-2019

    Цю інформацію підтвердили в Європейській мовній спілці

    Під час пісенного конкурсу Євробачення-2019 в Ізраїлі гурт Hatari, який представляв Ісландію, розгорнув банери з прапорами Палестини. Цими діями музиканти порушили правила конкурсу, і тепер ісландський мовник повинен сплатити штраф.

    Про це повідомляє DW.

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    «Гурт Hatari, який представляв Ісландію на Євробаченні-2019, порушив заборону на політизацію конкурсу, і тепер ісландська телерадіокомпанія RÚV має сплатити штраф», – йдеться у повідомленні.

    Цю інформацію в неділю, 22 вересня, підтвердили в Європейській мовній спілці (EBU), не уточнивши розмір грошового стягнення.

    Під час оголошення результатів, коли телекамери знімали учасників ісландського гурту, музиканти розгорнули банери з палестинським прапором. Цим вони викликали несхвальні відгуки публіки.

    Згодом в учасників групи ці банери конфіскували. Регламент пісенного конкурсу забороняє демонстрацію політичних меседжів.

    Ісландський гурт посів десяте місце. Переможцем конкурсу став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. Україна не брала участь у конкурсі.

    У результаті Шестиденної війни у 1967 році Ізраїль відбив координовані удари збройних сил Єгипту, Сирії та Йорданії. У підсумку він окупував Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим, а також частину Синайського півострова. Палестинці вимагають повернення територій та створення держави Палестина.

    Нагадаємо, пісенний конкурс «Євробачення» наступного року прийматиме нідерландське місто Роттердам.

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