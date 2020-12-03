Оголошені переможці українського театрального Оскара-2020

У поле зору театральних експертів потрапили прем'єри 2019 року. У підсумку перемогла дружба, у кожній номінації – кілька тріумфаторів

3 грудня у Національному театрі оперети оголосили переможців всеукраїнського фестивалю-премії «Гра». У різних номінаціях визначалися сценічні вистави-лідери 2019 року у масштабах України. У кожній номінації – кілька тріумфаторів

Номінація «Краща драматична вистава»

Альбатроси (Київський театр драми та комедії на Лівому березі Дніпра, режисер С. Жирков)

Енеїда (Одеський український театр імені В. Василька, режисер М. Голенко)

Пер Гюнт (Сумський український театр імені М. Щепкіна, режисер Р. Козак)

Номінація «Краща вистава камерної сцени»

Лимерівна (Національний театр імені І. Франка, режисер Іван Уривський)

Ласкаво просимо до пекла (Київський Молодий театр, режисер Андрій Білоус)

Milosc (Любов) (Київський театр Золоті Ворота, режисер Миколай Миколайчик (Польща)

Номінація «Краща дитяча вистава»

Аліса (Перший український театр для дітей, Львів)

На хвилі (Полтавський академічний театр ляльок)

Номінація «Краща музична вистава»

La Traviata (Одеський національний театр опери та балету)

Любов до трьох апельсинів (Харківський національний театр опери та балету)

Номінація «Краща експериментально-пошукова вистава»

Дванадцята Ніч (Івано-Франківський національний театр ім. І. Франка)

Сімейний альбом (Київський театр драми та комедії на Лівому березі Дніпра)

«Цьогоріч майже всі мистецькі проєкти у світі, фестивалі та конкурси, опинилися у лещатах карантинних обмежень та пандемічних випробувань, і українська «Гра» не виключення», – коментує ситуацію театральний критик Олег Вергеліс.

На щастя, керівництво Національної спілки театральних діячів та особисто Богдан Струтинський вирішили не консервувати та не переносити фестиваль-премію «Гра», а виходити з обставин, які склалися. Тобто, моніторити та аналізувати фестивальні вистави онлайн, а при нагоді, коли випадають світлі дні, командирувати групу фестивальних експертів у ті чи інші українські міста на перегляди кращих вистав наживо.

Ще на етапі формування лонг-листа було зрозуміло, що і цьогоріч фестивальна мапа «Гри» – вся Україна, а не тільки події у столиці.

Тобто у поле зору театральних експертів потрапили прем'єри 2019 року на сценах Харкова, Одеси, Франківська, Львова, Полтави та інших міст.

Є, звісно, і столичні постановки-лідери. Серед таких, зокрема, вже легендарна вистава «Лимерівна» за класичною п'єсою Панаса Мирного у Національному театрі Івана Франка (режисер Іван Уривський), саме цей спектакль попередньо перемагав у двох рейтингових опитуваннях столичних критиків та столичних театральних блогерів.

Велика увага цьогоріч і до Травіати Дж. Верді в Одеській опері (режисер Євген Лавренчук), саме ця постановка нещодавно потрапила у 2-й тур Національної Шевченківської премії.

Особисто я був щирим вболівальником шекспірівської вистави «Дванадцята ніч» (режисер Олексій Гнатковський), це експериментальний проєкт на базі Івано-Франківського Національного драмтеатру, до якого творчо долучилися українські воїни – учасники АТО. Деякі військові у процесі репетицій вивчали англійську мову і через злам давньої шекспірівської комедії вже на наші новітні часи прагнули комічними засобами реалізувати театральний і соціальний проєкт, в якому перемагає життєдайна сила братерства, гумору, стихія вічного театрального карнавалу.

На фінальному етапі «Гри» виставу-лідера мало б визначати міжнародне Жюрі. Але у такі часи, як зараз, іноземне Жюрі або не доїхало б в Україну взагалі, або згодом не виїхало б з Києва...

Тому вистави-лідери «Гри» на основі рейтингового голосування визначала українська група експертів. Враховуючи усі обставини та виклики, які зараз є, серед фаворитів «Гри» налічується відразу декілька гідних вистав-переможців, це і тактовно, і дипломатично стосовно театрів, які переживають часи моральної та фінансової скрути, а також карантинних випробувань.

Лише за карантин вихідного дня (а це касові субота та неділя) деякі наші театри втрачали по півтора мільйона гривень за один вікенд. Тепер, як відомо, карантин вихідного дня скасовували, але невідомо, що буде далі...

«GRA» або «Гра» («Great Real Art») – проєкт заснований і реалізований Національною спілкою театральних діячів України. Головна мета фестивалю – об'єднати всі театри країни та презентувати їх найкращі здобутки Україні та міжнародній спільноті, популяризувати національне театральне мистецтво в усіх його жанрах, стилях і формах, визначити провідні тенденції та стимулювати розвиток українського театрального конкурентного середовища.

Співдиректори фестивалю-премії: народний артист України Богдан Струтинський, голова НСТДУ, генеральний директор, художній керівник Національної оперети України та народний артист України Ростислав Держипільський, заступник голови НСТДУ, керівник напряму регіональної політики, директор, художній керівник Івано-Франківського театру ім. І. Франка. А також члени експертної ради фестивалю-премії – Ганна Веселовська, Анна Липківська та Олег Вергеліс.

Фестиваль проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року і розрахований на участь професійних театральних колективів різних форм власності (державні, комунальні, приватні тощо).

Кожний театр мав право висунути на здобуття премії лише одну зі своїх прем'єр, які вийшли протягом року, за власним вибором, згідно з принципом: «один заявник – одна заявка».

Лауреати фестивалю-премії отримують відзнаку у шести самостійних номінаціях:

– За найкращу драматичну виставу;

– За найкращу виставу для дітей;

– За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

– За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу;

– За найкращу виставу камерної сцени (до 150 глядачів);

– За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів).