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    Пішов з життя легендарний український актор

    Анатолію Решетнікову було 94 роки
    Сьогодні, 22 лютого, стало відомо про смерть народного артиста України Анатолія Решетнікова. «Сумна новина. Пішов з життя патріарх вітчизняної сцени, народний артист України Анатолій Решетніков. Актор яскравої харизми, сильного темпераменту. Пам’ятаю його чудового Соріна в "Чайці", запам’ятались інші блискучі ролі його пізнього
    • Сьогодні, 11:48
    • Розсилка
    Анатолій Решетніков
    Анатолій Решетніков

    Анатолію Решетнікову було 94 роки

    Сьогодні, 22 лютого, стало відомо про смерть народного артиста України Анатолія Решетнікова.

    «Сумна новина. Пішов з життя патріарх вітчизняної сцени, народний артист України Анатолій Решетніков. Актор яскравої харизми, сильного темпераменту. Пам’ятаю його чудового Соріна в "Чайці", запам’ятались інші блискучі ролі його пізнього періоду на сцені Київського театру ім. Лесі Українки», — написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Олег Вергеліс.

    Журналіст додав, що останні роки в особистому житті Решетнікова все було досить складно. Він мешкав не в своїй столичній квартирі, а в Будинку ветеранів сцени під Києвом. Звідти і пішов в інший світ.

    Анатолій Решетніков народився 22 червня 1923 року в Києві. У 1948 році закінчив Київський театральний інститут.

    З 1948 до 2001 року грав у Київському російському драматичному театрі ім. Лесі Українки.

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    "Навіки разом", 1949 р.
    "У пущі", 1957 р.
    "Комедія помилок", 1959 р.
    "Загибель ескадри", 1956 р.
    "Нові часи", 1952 р.
    "Дядя Ваня", 1960 р.
    "Юність Полі Віхрової. Руський ліс", 1959 р.
    "В добрий час", 1955 р.
    "Друге дихання", 1957 р.
    "Я, бабуся, Іліко та Іларіон", 1982 р.

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    Зіграв 96 ролей в спектаклях театру, серед яких:

    Дон Жуан («Камінний Господар»); Річард Айрон («У пущі»); Астров («Дядя Ваня»); Віктор Каренін («Живий труп»); Шалімов («Дачники»); Нагульнов («Піднята цілина»); Забєлін («Кремлівські куранти»); Родіон Миколайович («Старомодна комедія»); Гайдай ( «Загибель ескадри»); Маркіз де Поза («Дон Карлос»); Дмитро Миколайович («Тема з варіаціями»); Гранд-Скубік («Самовбивця»); Лазич («ОБЕЖ»); Шумський («Радій, коли змушують»).

    Серед фільмів у його біографії — «Вогненний міст» (1958); «Далеко від Батьківщини» (1960); «П'ятірка відважних» (1970); «Стара фортеця», «Комісар Сергушин» (1973); «Захисник Сєдов» (1988); «Панове артисти» (1992); «Школа скандалу» (1999).

    Про свою творчу діяльність Решетніков говорив так: «Найбільше любив і люблю ролі, за якими відчувається складна людська доля. Краща роль - та, якою можна щось сказати зі сцени, щось змінити в глядачеві, до чогось його закликати. Грати ж ролі доводилося різні, бо театр - не тільки творчість, а й служба».

    З 1973 року він також займався і викладацькою діяльністю — працював у Київському інституті театрального мистецтва.

    Написав книгу-спогади «Театр — моє призначення» (Київ, видавництво «Абрис», 2002).

    Нагороджений орденом «Знак Пошани» та медалями.

     

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