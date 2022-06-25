Полякова просить президента надати громадянство своїй подрузі

Ніка Білоцерківська надала прихисток співачці у Франції і допомагає Україні, за що її переслідує путінський режим

Співачка Оля Полякова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням надати громадянство для уродженки Одещини Ніки Білоцерковської. Про це Полякова написала у своєму пості на офіційній сторінці в Instagram.

«Це наша Ніка! І в неї сьогодні день народження! А наша, тому що з першого дня війни за нас, не зважаючи на перше кримінальне провадження у росії за правду про Україну і російську агресію, потім федеральний розшук, а напередодні свого др в росії заарештували все її майно! А вона все одно говорить і пише правду, а ще допомагає Одесі, шпиталям та пораненим, тому що поклик крові, тому що одеситка! Її багатомільйонна аудиторія чує її, і свій вклад в нашу майбутню перемогу вона робить щоденно, незважаючи на кримінальні переслідування, арешти майна, погрози. І в день народження цієї сміливої жінки я хочу звернутися до нашого президента Володимира Зеленського і попросити найкращий подарунок у світі – українське громадянство для Білоцерковської Вероніки, як для вірної дочки свого народу!» – прокоментувала Полякова.

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Нагадаємо, починаючи з 2014 року, громадянство України набули тисячі росіян і білорусів. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

Як повідомляв «Главком», ексдепутат Держдуми Росії, а нині журналіст і публіцист Олександр Невзоров, який виїхав з Росії після початку повномасштабної війни проти України, таки отримав українське громадянство. Доказ цього він продемонстрував у ефірі свого YouTube-проєкту «Маленькі невзоровські середи».

Завершуючи черговий випуск, Невзоров заявив про «надзвичайно важливе» – і продемонстрував на камеру два українські закордонні біометричні паспорти (імовірно, власний та дружини).

Крім демонстрації документів, журналіст жодним чином не став коментувати отримання українського громадянства.