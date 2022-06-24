Скільки паспортів Україна роздала росіянам і білорусам: вражаюча статистика

Президенти Порошенко і Зеленський видали українські паспорти 1079 росіянам і білорусам

Починаючи з 2014 року, громадянство України набули тисячі росіян і білорусів. Про це у відповіді на запит «Главкома» повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

Науменко пояснила, що іноземці (або особа без громадянства) можуть одержати український паспорт за кількома критеріями.

По-перше, за територіальним походженням. Це означає, що іноземець (або особа без громадянства), яка сама чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України.

Це ж стосується й тих осіб, які самі чи хоча б один із її батьків або її дід чи баба, прадід чи прабаба, або її рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), а також її неповнолітні діти мають право на набуття громадянства України.

За територіальним походженням статистика видачі українських паспортів виглядає так:

2014 рік – 2720 росіян (з них 152 дитини) і 45 білорусів (з них одна дитина);

– 2720 росіян (з них 152 дитини) і 45 білорусів (з них одна дитина); 2015 рік – 1837 росіян (132 дитини) і 15 білорусів (дві дитини);

– 1837 росіян (132 дитини) і 15 білорусів (дві дитини); 2016 рік – 1835 росіян (80 дітей) і 21 білорус (одна дитина);

– 1835 росіян (80 дітей) і 21 білорус (одна дитина); 2017 рік – 1511 росіян (74 дитини) і 28 білорусів;

– 1511 росіян (74 дитини) і 28 білорусів; 2018 рік – 1348 росіян (37 дітей) і 30 білорусів (шість дітей);

– 1348 росіян (37 дітей) і 30 білорусів (шість дітей); 2019 рік – 1589 росіян(37 дітей) і 38 білорусів;

– 1589 росіян(37 дітей) і 38 білорусів; 2020 рік – 1213 росіян (38 дітей) і 37 білорусів (одна дитина);

– 1213 росіян (38 дітей) і 37 білорусів (одна дитина); 2021 рік – 1058 росіян (31 дитина) і 52 білорусів (одна дитина);

– 1058 росіян (31 дитина) і 52 білорусів (одна дитина); 2022 рік – 214 росіян (п’ятеро дітей) і 13 білорусів.

По-друге, українські паспорти може бути видано на підставі указів Президента України. Це стосується іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України. Підставою для прийняття до громадянства України є подання на ім’я Президента України центрального органу виконавчої влади України про те, що особа має визначні заслуги перед Україною або що прийняття особи до громадянства України становить державний інтерес для України. Рішення про прийняття особи до громадянства України приймає Президент України шляхом видання відповідних Указів.

Отже, за 2014-п’ять місяців 2022 років двоє Президентів України Петро Порошенко і Володимир Зеленський роздали українських паспортів 959 росіянам і 120 білорусам.

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Крім цього, українське громадянство можуть отримати громадяни інших країн на підставі рішень судів, за народженням, на підставі Угод про спрощений порядок зміни громадянства (це стосується громадян Білорусі, Киргизстану і Таджикистану) тощо.

Також набуття громадянства України можливе дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них. Статистика за цим критерієм досить вражаюча: за 2014-п’ять місяців 2022 років 1460 росіян з числа дітей отримали українські паспорти. За цей же період 88 білорусів з числа дітей стали громадянами України.

Нагадаємо, що в Україні триває 121-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», ексдепутат Держдуми Росії, а нині журналіст і публіцист Олександр Невзоров, який виїхав з Росії після початку повномасштабної війни проти України, таки отримав українське громадянство. Доказ цього він продемонстрував у ефірі свого YouTube-проєкту «Маленькі невзоровські середи».

Завершуючи черговий випуск, Невзоров заявив про «надзвичайно важливе» – і продемонстрував на камеру два українські закордонні біометричні паспорти (імовірно, власний та дружини).

Крім демонстрації документів, журналіст жодним чином не став коментувати отримання українського громадянства.