Невзоров продемонстрував український паспорт (відео)

Російський журналіст не став коментувати процес отримання українського громадянства

Олександр Невзоров, який виїхав з Росії після початку повномасштабної війни проти України, таки отримав українське громадянство. Доказ цього він продемонстрував у ефірі свого YouTube-проєкту «Маленькі невзоровські середи».

Завершуючи черговий випуск, Невзоров заявив про «надзвичайно важливе» – і продемонстрував на камеру два українські закордонні біометричні паспорти (імовірно, власний та дружини).

Крім демонстрації документів, журналіст жодним чином не став коментувати отримання українського громадянства.

Нагадаємо, 3 червня з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, президент підписав відповідний указ про надання громадянства подружжю Невзорових «за визначні заслуги перед нашою країною».

Того ж дня на цю інформацію відреагував і сам Невзоров. Він наголосив, що у питанні війни з Україною зараз кожен росіянин робить вибір, на чиєму боці залишатися – допомагати злочинцю чи рятувати його жертву. Журналіст пояснив, що свій вибір він зробив на користь України.

6 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що Невзоров звернувся з проханням про надання українського громадянства. Однак президент не уточнив, чи був підписаний відповідний указ.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов тоді ж пояснив, що Олександр Невзоров ще не отримав громадянства України.