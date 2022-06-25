Видав себе за Кличка: зловмисник ошукав мера Берліна

Незнайомець поспілкувався з мерами Берліна й Мадрида, видаючи себе за Кличка

Міські голови Берліна та Мадрида погодилися на відеорозмову з невстановленими особами, які видали себе за мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомив сам мер столиці України на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора нібито від мого імені мерам кількох європейських столиць з фальшивої поштової адреси розіслали запити на спілкування через ZOOM. Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка», – заявив він.

На думку Кличка, метою дзвінку було «розсварити» його з європейськими партнерами. Він закликав правоохоронців розслідувати цей інцидент.

Напередодні міська голова Берліна Франциска Ґіффай повідомила, що мала розмову з людиною, яка видавала себе за Кличка.

Перші 15 хвилин розмови ніхто навіть нічого не міг запідозрити. Співрозмовник цікавився ситуацією з українськими біженцями, уточнював цифри. Хоча й хотів розмовляти російською мовою, використовуючи допомогу перекладача.

А вже далі шахрай викрив себе дивними запитаннями. Як то – чи можуть українські біженці в Німеччині отримати соціальні виплати шляхом обману? А ще пропонував співпрацю з владою Берліна, щоб повертати українських чоловіків додому, аби вони могли потрапити на фронт.

Найбільший подив у Ґіффай викликало прохання допомогти із проведенням гей-параду в Києві. Після цього моменту зв'язок і перервали – через півгодини після початку розмови.

Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass die Videokonferenz nicht mit einer echten Person geführt wird. Allem Anschein nach handelt es sich um Deep Fake. Das LKA Berlin, Staatsschutz, ist eingeschaltet. https://t.co/SWgvn9JRNR pic.twitter.com/soWNZwuQAb — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) June 24, 2022

У Берліні припускають, що це був діпфейк – реалістична цифрова підробка.

Низка медіа повідомили, що подібний інцидент стався і з мером іспанської столиці Хосе-Луїсом Мартінесом-Алмейдою. Він публічно не підтвердив ці повідомлення.

Нагадаємо, днями російські пропагандисти розповсюдили фейк про буцімто мобілізацію жінок в Україні на військову службу.

Також росіяни поширювали фейк про те, що Сполучені Штати Америки нібито «помилково надали Україні дві тактичні ядерні ракети».

Варто зауважити, що в України запустили спеціальний сервіс для перевірки чат-ботів.