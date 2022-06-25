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    Новини

    Видав себе за Кличка: зловмисник ошукав мера Берліна

    Віталій Кличко закликав правоохоронців розслідувати цей інцидент - Видав себе за Кличка: зловмисник ошукав мера Берліна
    Віталій Кличко закликав правоохоронців розслідувати цей інцидент
    фото з відкритих джерел

    Незнайомець поспілкувався з мерами Берліна й Мадрида, видаючи себе за Кличка

    Міські голови Берліна та Мадрида погодилися на відеорозмову з невстановленими особами, які видали себе за мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомив сам мер столиці України на своїй сторінці в Facebook.

    «Вчора нібито від мого імені мерам кількох європейських столиць з фальшивої поштової адреси розіслали запити на спілкування через ZOOM. Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка», – заявив він.

    На думку Кличка, метою дзвінку було «розсварити» його з європейськими партнерами. Він закликав правоохоронців розслідувати цей інцидент.

    Напередодні міська голова Берліна Франциска Ґіффай повідомила, що мала розмову з людиною, яка видавала себе за Кличка.

    Перші 15 хвилин розмови ніхто навіть нічого не міг запідозрити. Співрозмовник цікавився ситуацією з українськими біженцями, уточнював цифри. Хоча й хотів розмовляти російською мовою, використовуючи допомогу перекладача.

    А вже далі шахрай викрив себе дивними запитаннями. Як то – чи можуть українські біженці в Німеччині отримати соціальні виплати шляхом обману? А ще пропонував співпрацю з владою Берліна, щоб повертати українських чоловіків додому, аби вони могли потрапити на фронт.

    Найбільший подив у Ґіффай викликало прохання допомогти із проведенням гей-параду в Києві. Після цього моменту зв'язок і перервали – через півгодини після початку розмови.

    У Берліні припускають, що це був діпфейк – реалістична цифрова підробка.

    Низка медіа повідомили, що подібний інцидент стався і з мером іспанської столиці Хосе-Луїсом Мартінесом-Алмейдою. Він публічно не підтвердив ці повідомлення.

    Нагадаємо, днями російські пропагандисти розповсюдили фейк про буцімто мобілізацію жінок в Україні на військову службу.

    Також росіяни поширювали фейк про те, що Сполучені Штати Америки нібито «помилково надали Україні дві тактичні ядерні ракети».

    Варто зауважити, що в України запустили спеціальний сервіс для перевірки чат-ботів.

    Теги: Віталій Кличко Німеччина Україна Берлін біженці
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    Видав себе за Кличка: зловмисник ошукав мера Берліна