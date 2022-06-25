Президент Литви відповів на погрози Кремля

Литва і надалі обмежуватиме транзит до Калінінградської області РФ

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна продовжить дотримуватися санкційного режиму щодо обмежень на транзит до Калінінградської області та не реагуватиме на погрози з Росії. Про це Науседа написав у Facebook.

«Цілком зрозуміло, що Литва повинна і застосовуватиме санкції ЄС. Литва повинна і зберігати контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні «коридори« не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля», – заявив литовський президент.

Водночас він запропонував Єврокомісії провести консультації, щоб запроваджені санкції не завдали шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам.

«Тільки діючи разом ми досягнемо того, що санкції були болючими для країни-агресора», – додав він.

Нагадаємо, наразі розгортається конфлікт між Росією та Литвою через транспортну блокаду Калінінградської області. 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Представниця російського МЗС Марія Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.

Додамо, що раніше заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони, депутат від провладної партії «Єдина Росія» Юрій Швиткін заявив, що постачаннями реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars зі США «крок за кроком рухаються до третьої світової війни». Він також закликав до удару по посольству США в Києві через постачання РСЗВ Україні.