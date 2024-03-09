Посол Великої Британії розчулив мережу віршем Тараса Шевченка

Українці подякували Мартіну Гаррісу за щирість та зворушливе виконання

Україна 9 березня відзначає 210 років з дня народження Тараса Шевченка. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс вшанував пам'ять великого українського поета, продекламувавши один із найвідоміших його віршів. Відео з'явилося на офіційній сторінці посольства у Facebook.

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Мартін Гарріс зачитав «Реве та стогне Дніпр широкий», а відео було зняте у Каневі на березі Дніпра, де похований Тарас Шевченко.

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«З днем народження, Тарасе Шевченку! Happy birthday, Taras Shevchenko!», – написав Гарріс під відео.

Користувачі мережі щиро подякували послу у коментарях за підтримку.

«Повага Послу Великої Британії! Людині яка не просто виконує дипломатичні обов’язки а пізнає і мову України і культуру і намагається Відчути наш народ і зрозуміти чим допомогти як визначити пріоритети співпраці з Британією і навіть у напрямку підтримки прав людей з інвалідністю під час війни з країною-вбивцею. Посол Працює! Подяка», – написав громадський діяч, голова Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич.

Українці також дякували за щирість та зворушливе виконання.

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«Британія знається на справжніх цінностях! Чудове виконання і всі деталі (Канів, краєвиди) працюють на зміст! Дякую сердечно за підтримку нашої країни! Неймовірне виконання і влучно підібраний контекст», – додала керуіниця курсу української мови у Нюрнбергському освітньому центрі Наталія Іванченко.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відомий своєю любов'ю до поезії. У січні цього року під час заходу у посольстві Великої Британії, присвяченого дню народження великого англійського поета Роберта Бернса, він продекламував «Заповіт» Шевченка.

Нагадаємо, що Президент України своїм указом затвердив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року: Шевченківська премія 2024: хто отримав державну нагороду.