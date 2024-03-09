На Черкащині живе нащадок Тараса Шевченка

Микола Лисенко з Черкащини є нащадком поета та живописця Тараса Шевченка

Микола Лисенко понад тридцять років досліджував родинне дерево Шевченка

Микола Лисенко з Черкащини є нащадком поета Тараса Шевченка по брату Йосипу. Свого часу Кобзар хрестив сина Йосипа – прадіда Миколи. Про це повідомляє Суспільне.

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За інформацією видання, Микола Лисенко понад тридцять років досліджує родовід Тараса Шевченка.

«Живе Микола Лисенко у селі, де Тарас провів своє дитинство. Нині це Шевченкове, тоді ж була Керелівка. Біля його хати – теж вишневий садочок, як у вірші Кобзаря. Портрети Тараса Шевченка, висять чи не в усіх кімнатах будинку. Подаровані, обрамлені вишитим рушником. Є й маловідомі, наприклад, як ось це фото портрета юного Кобзаря. Оригінал картини знаходиться у Санкт-Петербурзі, у приватній колекції», – пише Суспільне.

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Микола Лисенко знав змалку, що є праправнуком поета по родинній лінії брата Йосипа.

Нащадок Тараса Шевченка із дружиною Фото: Суспільне Черкаси

«Коли я почав ходити десь у третій клас, ми почали ходити у музей Тараса Шевченка у нас у селі Шевченкове. Я був ще дитиною, тому до кінця не усвідомлював, що ми нащадки такого роду», – ділиться нащадок Шевченка.

Через роки Лисенко зрозумів, що дослідження родоводу Шевченків стане справою його життя.

«Матеріалів було дуже мало, я по крихтах все це збирав. Просив родичів, аби вони мені давали свої сімейні світлини, також просив їхні біографії сімейні», – каже пан Микола.

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Микола Лисенко створював генеалогічне дерево понад тридцять років. Відшукував інформацію в архіві та по метричних книгах. Воно містить 1 310 імен. Ще двісті чоловік дослідив після створення родинного дерева і все це – нащадки Тараса Григоровича.

Микола Лисенко нащадок Шевченка фото: Суспільне Черкаси

Видання зазначає, що на основі зібраної інформації Микола Лисенко створив два видання книги Коріння «Шевченкового роду». Сподівається видати й третє. Протягом років йому допомагала дружина Галина Федорівна.

«Коли я побачила його схеми, які були по дев'ять метрів полотна, по сім, то я не могла повірити, що можна таке створити», – сказала жінка.

Дружина Миколи зазначила, що вони з чоловіком хотіли зацікавити більше людей досліджувати свій родовід. Бо так можна відкрити для себе чимало цікавого.

Микола Лисенко розповів, що серед нащадків Шевченків були письменники, і художники, і люди інших професій.

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Нащадок Шевченка працював інженером-механіком. В дитинстві віршував, але за пензля, як його предок, не брався.

«Були відгуки, що ми з ним чимось схожі. Проте мені важко сказати», – каже чоловік.

Видання наголошує, що гілка Тараса Шевченка на дереві життя по центру обрамлена жовтим. Вона без паростків. Дітей у поета не було. Втім, його творчий спадок житиме вічно: він нині у розмовах, на стінописах та навіть на військових одностроях.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, 1814 року народився поет та живописець Тарас Шевченко. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний. Нині в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу. Його стала своєрідним маніфестом українського народу, який прагнув вільно жити на своїй землі.