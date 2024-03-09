Головна Країна Культура
search button user button menu button

Який пророчий вірш Шевченка хотіли сховати окупанти. Пригадаймо відео із Бакалії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Який пророчий вірш Шевченка хотіли сховати окупанти. Пригадаймо відео із Бакалії
Сьогодні 210 років з дня народження Тараса Шевченка
фото: скріншот з відео

Після окупації Балаклії росіяни намагалися пошкодити білборд із портретом Шевченка, але вірш залишився цілим

У вересні 2022 року після деокупації Балаклії в місті почали здирати пропаганду росіян із білбордів. На одному з них під триколором виявився вірш Тараса Шевченка.

Відомо, що після окупації міста росіяни намагалися пошкодити зображення, проте змогли лише подерти папір на портреті Шевченка, а ось вірш залишився цілим.

Там був уривок із твору «Кавказ»:

«І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!».

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, 1814 року народився поет та живописець Тарас Шевченко. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний. Нині в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу. Його стала своєрідним маніфестом українського народу, який прагнув вільно жити на своїй землі: День народження Тараса Шевченка: цікаві факти про Кобзаря.

Читайте також: 

Теги: Балаклія відео Тарас Шевченко військові війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зеленський чітко сказав, що треба змінювати думку європейського суспільства»
Пресконференція Зеленського. Чому не варто критикувати президента
26 лютого, 14:15
Уночі ворог атакував Україну безпілотниками
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
11 лютого, 06:58
Однією з ключових тем «Рамштайну» стало питання надання Україні артилерійських систем і снарядів
Умєров підбив підсумки «Рамштайну»: дронів буде більше
14 лютого, 21:26
M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу
Сили оборони отримали бронетранспортери для евакуації поранених (відео)
22 лютого, 18:52
За словами Зеленського, Україна наразі отримала тільки 30% від обіцяного ЄС мільйону боєприпасів
Зеленський розповів, скільки боєприпасів вже надав ЄС з обіцяного мільйону
26 лютого, 17:06
Дружина Ткача знайшла тіло чоловіка на посту
Перша жертва повномасштабної війни. Згадаймо прикордонника Дениса Ткача
24 лютого, 09:00
Сирський звернувся до українців у роковини повномасштабного вторгнення Росії
Два роки великої війни. Сирський назвав умову для перемоги України
24 лютого, 10:23
Буданов виявився ключовою фігурою в певних секретних операціях, які спрямовані на захист України від російської агресії
Американська газета розповіла про спецоперацію за участю Буданова, яка ледь не зірвала співпрацю України з ЦРУ
26 лютого, 12:13
ЗСУ тримають оборону, тож попри величезні зусилля ворог не має успіху
Росіяни перекидають резерви, щоб взяти Новомихайлівку – ЗСУ
4 березня, 22:20

Культура

Який пророчий вірш Шевченка хотіли сховати окупанти. Пригадаймо відео із Бакалії
Який пророчий вірш Шевченка хотіли сховати окупанти. Пригадаймо відео із Бакалії
День народження Тараса Шевченка: цікаві факти про Кобзаря
День народження Тараса Шевченка: цікаві факти про Кобзаря
Італія виправилася перед Україною після скандалу з виставкою про «розквіт» окупованого Маріуполя
Італія виправилася перед Україною після скандалу з виставкою про «розквіт» окупованого Маріуполя
Український культурний фонд отримав нового очільника
Український культурний фонд отримав нового очільника
«Конотопська відьма» зібрала 2,3 млн грн. Театр Франка провів другу благодійну виставу
«Конотопська відьма» зібрала 2,3 млн грн. Театр Франка провів другу благодійну виставу
Кавову традицію кримських татар визнано нематеріальною культурною спадщиною України
Кавову традицію кримських татар визнано нематеріальною культурною спадщиною України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7104
Анджела Девіс – 80. Історія американської лесбійки, яку полюбив СРСР
3129
Мешканці села на Хмельниччині відмовилися повертати історичну назву Свинне
2784
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
2734
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
2202
Усе через ухилянтів: нардеп пояснив, чому в Україні все більше ФОПів
1968
Окупанти активно намагаються захопити село поблизу Авдіївки: карта боїв

Новини

Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua