Який пророчий вірш Шевченка хотіли сховати окупанти. Пригадаймо відео із Бакалії

Сьогодні 210 років з дня народження Тараса Шевченка

Після окупації Балаклії росіяни намагалися пошкодити білборд із портретом Шевченка, але вірш залишився цілим

У вересні 2022 року після деокупації Балаклії в місті почали здирати пропаганду росіян із білбордів. На одному з них під триколором виявився вірш Тараса Шевченка.

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Відомо, що після окупації міста росіяни намагалися пошкодити зображення, проте змогли лише подерти папір на портреті Шевченка, а ось вірш залишився цілим.

Там був уривок із твору «Кавказ»:

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«І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!».

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, 1814 року народився поет та живописець Тарас Шевченко. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний. Нині в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу. Його стала своєрідним маніфестом українського народу, який прагнув вільно жити на своїй землі: День народження Тараса Шевченка: цікаві факти про Кобзаря.