Який пророчий вірш Шевченка хотіли сховати окупанти. Пригадаймо відео із Бакалії
Після окупації Балаклії росіяни намагалися пошкодити білборд із портретом Шевченка, але вірш залишився цілим
У вересні 2022 року після деокупації Балаклії в місті почали здирати пропаганду росіян із білбордів. На одному з них під триколором виявився вірш Тараса Шевченка.
Відомо, що після окупації міста росіяни намагалися пошкодити зображення, проте змогли лише подерти папір на портреті Шевченка, а ось вірш залишився цілим.
Там був уривок із твору «Кавказ»:
«І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!».
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, 1814 року народився поет та живописець Тарас Шевченко. У дні потрясінь, революцій та війни Кобзар як ніколи актуальний. Нині в його рядках знаходимо силу, віру і наснагу. Його стала своєрідним маніфестом українського народу, який прагнув вільно жити на своїй землі: День народження Тараса Шевченка: цікаві факти про Кобзаря.
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