Шевченківська премія 2024: хто отримав державну нагороду

Нагороду особа може отримати один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Цьогоріч не визначили лауреатів із двох категорій: літературознавства і мистецтвознавства

Президент України своїм указом затвердив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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У галузі «Література» лауреатами стали:

Дмитро Лазуткін за книгу поезій «Закладка»;

Ярина Чорногуз за книгу поезії «[dasein: оборона присутності]».

«Публіцистика, журналістика»:

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Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм «20 днів у Маріуполі»).

«Музичне мистецтво»:

Джамала – за альбом Qirim;

композиторка Кармелла Цепколенко – за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу, Симфонію № 5.

«Театральне мистецтво»:

Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу «Конотопська відьма» за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

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«Візуальні мистецтва»:

Андрій Єрмоленко – серія робіт «Ukrainian resistance // Український опір».

Указом президента також зазначається, що розмір премії цього року – 429 тисяч гривень кожна.

До слова, цьогоріч не визначили лауреатів із двох категорій: літературознавства і мистецтвознавства та кіномистецтва, хоча претенденти були.

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія – державна нагорода України, заснована у 1961 році. Вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Нагороду особа може отримати один раз за життя. Присуджує відзнаку президент України на підставі рішення комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, комітет Шевченківської премії оголосив номінантів, які пройшли до третього туру.

Минулого року у деокупованій Бородянці на Київщині відбулася церемонія нагороджена лауреатів Національної премії України ім. Тараса Шевченка.