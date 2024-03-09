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Шевченківська премія 2024: Зеленський наголосив на важливості культури під час війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Шевченківська премія 2024: Зеленський наголосив на важливості культури під час війни
Зеленський на врученні Шевченківської премії 2024
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що українці пройшли довгий шлях, щоб стати нацією, творцями своєї культури, держави та власної долі

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що люди культури є важливими, адже розповідають про Україну, зберігають пам’ять про все, через що проходить український народ, і відроджують те, що дає людям сили. Про це він заявив на церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка 2024 року, повідомляє пресслужба президента.

«У час війни – навіть більше, ніж у час миру, – ми всі маємо пам’ятати, що культура має значення. І люди культури мають значення. Усі, хто промовляє про Україну. Озвучує те, що на серці. Зберігає все, через що ми йдемо. Відроджує те, що могло бути забутим, але – оновлене – дає людям сили, дає емоції», – Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українці пройшли довгий шлях, щоб стати нацією, творцями своєї культури, держави та власної долі.

«Щоб людська спільнота стала нацією й державою, у найкращих характерів у країні мають бути такі серця, яким мало жити тільки для себе. Такі серця промовляють до тих, хто поруч. Дбають. Вчать – вчать розуміти. Об’єднують. Захищають. Коли треба – рятують. І в підсумку ми всі впізнаємо одне одного, чуємо одне одного, відчуваємо, що ми українці, українки», – наголосив Глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, це стало можливим завдяки не лише силі нашої зброї, а й силі сердець наших людей.

«Які в Маріуполі у найстрашніші дні розуміють: те, що вони бачать, вони повинні відзняти, зберегти для того, щоб потім розповісти всьому світові. Чи людина, яка не хоче, щоб людська памʼять втратила побачене десь дорогою на Бахмут чи пережите у Скадовську, зараз тимчасово окупованому. І яка відчуває: повинна записати це, римувати цю мить, римувати цей біль. Чи митець, який вірить, що люди України, убиті на цій війні, збережуться в емоціях тих, хто живий. І який своєю музикою говорить про це. Щоб кожен живий в Україні пам’ятав, про що ця земля, про що її люди, про що думки мами, яка тут, в Україні, чекає сина чи доньку», – сказав Зеленський.

Глава держави висловив вдячність кожному й кожній, хто живе не лише для себе, а й дбає про людей і всю Українську державу.

«Я дякую вам, дякую всім, хто зараз на фронті та з тими, хто на фронті. Хто з Україною та береже її й розвиває», – сказав Зеленський.

Зазначимо, що Національна премія України імені Тараса Шевченка – державна нагорода за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики та журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства. Цього року розмір премії становить 429 тис. грн кожна.

Нагадаємо, що Президент України своїм указом затвердив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року: Шевченківська премія 2024: хто отримав державну нагороду.

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Теги: Джамала Володимир Зеленський Шевченківська премія премія Олена Зеленська

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