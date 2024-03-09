Шевченківська премія 2024: Зеленський наголосив на важливості культури під час війни

Президент зазначив, що українці пройшли довгий шлях, щоб стати нацією, творцями своєї культури, держави та власної долі

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що люди культури є важливими, адже розповідають про Україну, зберігають пам’ять про все, через що проходить український народ, і відроджують те, що дає людям сили. Про це він заявив на церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка 2024 року, повідомляє пресслужба президента.

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«У час війни – навіть більше, ніж у час миру, – ми всі маємо пам’ятати, що культура має значення. І люди культури мають значення. Усі, хто промовляє про Україну. Озвучує те, що на серці. Зберігає все, через що ми йдемо. Відроджує те, що могло бути забутим, але – оновлене – дає людям сили, дає емоції», – Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українці пройшли довгий шлях, щоб стати нацією, творцями своєї культури, держави та власної долі.

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«Щоб людська спільнота стала нацією й державою, у найкращих характерів у країні мають бути такі серця, яким мало жити тільки для себе. Такі серця промовляють до тих, хто поруч. Дбають. Вчать – вчать розуміти. Об’єднують. Захищають. Коли треба – рятують. І в підсумку ми всі впізнаємо одне одного, чуємо одне одного, відчуваємо, що ми українці, українки», – наголосив Глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, це стало можливим завдяки не лише силі нашої зброї, а й силі сердець наших людей.

«Які в Маріуполі у найстрашніші дні розуміють: те, що вони бачать, вони повинні відзняти, зберегти для того, щоб потім розповісти всьому світові. Чи людина, яка не хоче, щоб людська памʼять втратила побачене десь дорогою на Бахмут чи пережите у Скадовську, зараз тимчасово окупованому. І яка відчуває: повинна записати це, римувати цю мить, римувати цей біль. Чи митець, який вірить, що люди України, убиті на цій війні, збережуться в емоціях тих, хто живий. І який своєю музикою говорить про це. Щоб кожен живий в Україні пам’ятав, про що ця земля, про що її люди, про що думки мами, яка тут, в Україні, чекає сина чи доньку», – сказав Зеленський.

Глава держави висловив вдячність кожному й кожній, хто живе не лише для себе, а й дбає про людей і всю Українську державу.

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«Я дякую вам, дякую всім, хто зараз на фронті та з тими, хто на фронті. Хто з Україною та береже її й розвиває», – сказав Зеленський.

Зазначимо, що Національна премія України імені Тараса Шевченка – державна нагорода за найвидатніші твори літератури й мистецтва, публіцистики та журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства. Цього року розмір премії становить 429 тис. грн кожна.

Нагадаємо, що Президент України своїм указом затвердив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року: Шевченківська премія 2024: хто отримав державну нагороду.