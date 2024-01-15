Головна Країна Культура
search button user button menu button

Присвятили Україні: у Роттердамі відбувся великий симфонічний концерт

Христина Петренко
glavcom.ua
Присвятили Україні: у Роттердамі відбувся великий симфонічний концерт
На спільний концерт запросили тринадцять українських музикантів
фото ілюстративне

Зібрані кошти підуть на підтримку благодійного фонду «Діти війни»

У Роттердамській філармонії відбувся великий двогодинний концерт, який присвятили Україні. Трансляцію з події можна переглянути на YouTube.

Як повідомлялося в анонсі, цим заходом Роттердамський філармонічний оркестр хотів «простягнути руку допомоги» Україні.

«Можливо, музиканти й не здатні покласти край війні, але музика може зберегти надію на кращий день і віру в людяність», – зазначають організатори.

На спільний концерт запросили тринадцять українських музикантів, які були змушені покинути батьківщину через війну. Зокрема, участь у заході взяли диригентка Ольга Дондик та піаністи Антоній Баришевський і Анна Федорова.

«Музика має значення. Вона допомагає відчути, за що ти готовий боротися, а також дає нам перспективу – і це щось дуже потужне», – наголосила Анна Федорова.

На концерті лунали твори українських композиторів Валентина Сильвестрова та Святослава Луньова, а також поляка Фридерика Шопена.

Як зазначили організатори, зібрані кошти підуть на підтримку благодійного фонду «Діти війни».

Раніше повідомлялось, що актори «95-го кварталу» потрапили до бази «Миротворця» після скандального номера. «Кварталівці» показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Номер, який транслювався на всеукраїнському медіа, зокрема і на деокупованій території, вже викликав обурення багатьох українців. 

Читайте також: Alyona Alyona розчулила до сліз новою піснею «Муляжі» про позбавлене безтурботне дитинство
Теги: музика YouTube концерт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За своє життя Віталій Васильович надзвичайно багато зробив для того, щоб українська музика стала справді популярною не тільки в Україні, але і в світі
Той, хто робив українську музику справді популярною. Пам'яті Віталія Білоножка
9 сiчня, 17:47
«Жодний знаковий концерт в Україні у свій час не обходився без його участі»
Віталій Білоножко. Відходить епоха
9 сiчня, 18:34
Дружина одіозного кума Путіна Оксана Марченко підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань
«Паломниця» Марченко розповіла про «чудо», яке трапилося з Медведчуком та її зоною декольте
3 сiчня, 15:01
У відео військові НАТО перевіряли документи у фінського Санта Клауса
Фіни розлютилися на НАТО через казус із Санта-Клаусом
20 грудня, 2023, 16:51
Молоді артисти не просто завойовують популярність, а й формують новий образ української музики
Із ринку – у шоубіз: нові зірки старого року культура
1 сiчня, 20:00
Melovin пояснив, чому публічно не обурюється щодо українців, які слухають російську музику
Melovin висловився про українців, які слухають російську музику
Сьогодні, 10:50
Заспівав легендарні слова щедрівки колишній викладач музичного мистецтва
Прикордонники вразили виконаним у центрі Києва різдвяним хітом
24 грудня, 2023, 18:38
За словами Бондарчука, зараз в українському шоу-бізнесі з'явилось багато нових імен. І для цього є об'єктивні фактори
Відомий продюсер назвав артистів, для яких тепер зникло місце в українському шоубізнесі
10 сiчня, 09:47
Путін прагне воскресити СРСР
Портников розповів про мрію Путіна, яку той зможе втілити в життя після виборів
6 сiчня, 21:05

Культура

Присвятили Україні: у Роттердамі відбувся великий симфонічний концерт
Присвятили Україні: у Роттердамі відбувся великий симфонічний концерт
Видатний прозаїк-шістдесятник потребує допомоги
Видатний прозаїк-шістдесятник потребує допомоги
Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024: Україна серед фаворитів
Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024: Україна серед фаворитів
Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж
Київ попрощався із Віталієм Білоножком. Фоторепортаж
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
УПЦ МП досі служить Росії. Новий настоятель Лаври показав докази (фото)
УПЦ МП досі служить Росії. Новий настоятель Лаври показав докази (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Україна збила два російські літаки. Кремль дав коментар
38K
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
28K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
21K
Одна копійка ціною в 40 тис.: який вигляд має цінна монета (фото)
17K
Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту
16K
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»

Новини

Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Сьогодні, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Сьогодні, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Сьогодні, 04:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua