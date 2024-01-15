Присвятили Україні: у Роттердамі відбувся великий симфонічний концерт

Зібрані кошти підуть на підтримку благодійного фонду «Діти війни»

У Роттердамській філармонії відбувся великий двогодинний концерт, який присвятили Україні. Трансляцію з події можна переглянути на YouTube.

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Як повідомлялося в анонсі, цим заходом Роттердамський філармонічний оркестр хотів «простягнути руку допомоги» Україні.

«Можливо, музиканти й не здатні покласти край війні, але музика може зберегти надію на кращий день і віру в людяність», – зазначають організатори.

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На спільний концерт запросили тринадцять українських музикантів, які були змушені покинути батьківщину через війну. Зокрема, участь у заході взяли диригентка Ольга Дондик та піаністи Антоній Баришевський і Анна Федорова.

«Музика має значення. Вона допомагає відчути, за що ти готовий боротися, а також дає нам перспективу – і це щось дуже потужне», – наголосила Анна Федорова.

На концерті лунали твори українських композиторів Валентина Сильвестрова та Святослава Луньова, а також поляка Фридерика Шопена.

Як зазначили організатори, зібрані кошти підуть на підтримку благодійного фонду «Діти війни».

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