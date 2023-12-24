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Прикордонники вразили виконаним у центрі Києва різдвяним хітом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники вразили виконаним у центрі Києва різдвяним хітом
Заспівав легендарні слова щедрівки колишній викладач музичного мистецтва
фото: скріншот із відео

«Щедрик» – це не лише про святковий дух Різдва, а і про боротьбу за свободу українського народу

Прикордонники просто неба у центрі Києва виконали «Щедрик» напередодні Різдва. Відповідне відео поширило Міністерство внутрішніх справ України.

Заспівав легендарні слова щедрівки колишній викладач музичного мистецтва, а нині – охоронець кордону, який відбивав навалу російської орди на Сумщині та Донеччині – Олексій на псевдо «Музика».

Музичний супровід на гітарі – у виконанні прикордонниці Марії. У прикордонному відомстві дівчина майже 5 років, до повномасштабного вторгнення здійснювала перевірку документів у «Борисполі». Нині Марія у складі Сил оборони України стоїть на захисті столиці, а також посилює пункти пропуску на західному кордоні. 

«Щедрик» – це не лише про святковий дух Різдва, а і про боротьбу за свободу українського народу. Зараз українська держава виборює своє право вільно жити, творити та розвиватися», – ідеться у підписі до відео.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. Він наголосив, що вже другий рік поспіль для нас не так важливо, які страви ставити на стіл, як те, хто поруч.

Також українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, українці вперше святкуватимуть Святвечір за новоюліанським календарем. День, що передує Різдву Христовому, має багато традицій і низку заборон.

Святвечір ще називають тихим, тому гучні веселощі варто відкласти. Але вже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.

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Теги: музика держава відео прикордонники

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