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«Паломниця» Марченко розповіла про «чудо», яке трапилося з Медведчуком та її зоною декольте

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Паломниця» Марченко розповіла про «чудо», яке трапилося з Медведчуком та її зоною декольте
Дружина одіозного кума Путіна Оксана Марченко підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань
фото: скріншот відео YouTube/Оксана Марченко

У нових відео «Паломниці» Оксана Марченко розповідає про «неймовірні дива», які трапилися з її родиною

Колишня телеведуча та дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яка на початку повномасштабного вторгнення втекла до Росії, випустила другий сезон свого проєкту «Паломниця». У своїх відео Марченко розповіла про «дива», які начебто з нею трапились: її чоловіка Медведчука віддали на обмін, бо Богородиця «запросила його на свій день народження»; матеріал для серіалу нібито «викрали», а потім таємничо повернули;  мощі грецького святителя Спиридона врятували її від рубців на її «найбільш видному місці». 

На початку першого відео Оксана Марченко розповідає, що цей сезон був відзнятий ще у 2021 році, однак матеріали, за її словами, нібито були викрадені під час «захоплення й розгрому» її київського офісу в березні 2022 року. Хто «захопив і розгромив» її офіс, колишня ведуча не уточнює. Даних про цю подію немає й серед ЗМІ. 

Проте через 8 місяців, за її словами, «сталося неймовірне» – «грабіжники» самі повернули жорсткі диски з матеріалами. Саме так і вдалося змонтувати другий сезон «Паломниці». Марченко жодним словом не згадує про війну, яку почав Володимир Путін. 

Наступне «диво», про яке розповідає Оксана Марченко стосується її здоров'я та чудесам святителя Спиридона Тримифунтського. Вона розповіла, що якось лікувалась народними методами, і отримала хімічний опік IV ступеня від гірчичника. Рубці, як зазначила блогерка, мали залишитися «на найбільш видному місці» – у зоні декольте. 

Далі вона розповідає, що на осінніх канікулах випадково потрапила на грецький острів Корфу, де зберігаються мощі святителя Спиридона. Тоді вона ще навіть не знала про силу цього святого, та після того, як доторкнулася до чобітків Спиридона – сліди від опіків на її тілі зникли.

«Паломниця» Марченко розповіла про «чудо», яке трапилося з Медведчуком та її зоною декольте фото 1

Також Оксана Марченко пригадала про обмін її чоловіка, який також не обійшовся без «чудес». Вона розповіла, що у вересні 2022 року сходила на богослужіння, де причастилася, а під час проповіді почула, що «сьогодні Божа Матір запрошує всіх на свій день народження». Увечері того самого дня, як стверджує Марченко, вона дізналася, що її чоловіка Віктора Медведчука обміняли. 

Про обмін колишнього депутата на українських військових стало відомо пізно ввечері 21 вересня, напередодні Різдва Пресвятої Богородиці за старим стилем.

Протягом відео Марченко спілкується з підсанкційним російським співаком та путіністом Миколою Басковим, жителями Корфу та митрополитом Керкирійським Нектарієм.  

Нагадаємо, Оксана Марченко рятує репутацію в українському суді: через свого адвоката вона безуспішно намагалася скасувати вирок, ухвалений щодо підконтрольного їй директора ТзОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур» Олександра Яковлєва.

Також нещодавно газета WSJ оприлюднила подробиці обміну Медведчука на азовців.

Першу частину проєкту «Паломниця» Марченко презентувала у березні 2021 року. У першому епізоді йшлося про Києво-Печерську лавру, Марченко розмовляла з Олександром Усиком, який є прихожанином УПЦ МП. Усик відхрестився від участі у фільмі. 

Також у першому сезоні Марченко розповідала, як їй складно було полюбити Медведчука. Кума Путіна приміряла на себе новий образ – жебрачки. 

Теги: Оксана Марченко грабіжники дружина вирок YouTube відео телеведуча обмін Віктор Медведчук

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