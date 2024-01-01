Головна Країна Культура
search button user button menu button

Із ринку – у шоубіз: нові зірки старого року

культура
Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Із ринку – у шоубіз: нові зірки старого року
Молоді артисти не просто завойовують популярність, а й формують новий образ української музики
колаж: glavcom.ua

Хто вони, зірки, які засяяли у складному 2023-му?

Цей рік на українському шоубізнесовому небосхили замайорили нові зірки. <Кожен із цих артистів вражає: хтось своєю автентичністю, хтось сміливими експериментами, хтось, як не дивно, – схожістю на більш відомих колег.

Кожен із цих співаків та співачок за доволі короткий проміжок часу підкорив серця багатьох українців. «Главком» склав топ-10 зірок, які засіли на повну силу у 2023 році.

Часом юні співаки обирають для себе дорослий шансон. І це працює!

Діма Волканов, 22 роки

Співак та композитор Дмитро Волканов родом з тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі. Творчий шлях хлопця, який привів його до великого шоубізнесу, почався з телешоу «Х-фактор» ще в 2018 році. Там юнак потрапив у команду до Андрія Данилка, який і розгледів потенціал та талант хлопця. Після завершення шоу Дмитро в статусі суперфіналіста отримав запрошення працювати в колективі Вірки Сердючки. 

Дмитро Волканов хоче, аби його творчість об’єднувала покоління. Хлопець прагне стати тим артистом, на концерт якого будуть приходити і батьки, і їх діти, щоб вони проводили час разом та їм обом було цікаво
Дмитро Волканов хоче, аби його творчість об’єднувала покоління. Хлопець прагне стати тим артистом, на концерт якого будуть приходити і батьки, і їх діти, щоб вони проводили час разом та їм обом було цікаво
фото з відкритих джерел

Сольну карʼєру Дмитро Волканов розпочав у 2022-му, однак справжня популярність здобула саме цього року. При цьому прогрес співака вражає, він показує себе в досить незвичному жанрі для молоді – шансон.

«Шансон? З дитинства обожнював цей жанр. Змалечку співав шансон на місцевих весіллях, де мій дідусь був музикантом. І ця звичка лишилася. У цьому жанрі почуваю себе вільно і щиро, не роблю це навмисно, а так пишу, бо так відчуваю! Не бачу нічого поганого в музиці, яка торкається слухача», – зауважив Дмитро.

Зараз 22-річний артист активно займається власною творчістю, сам пише музику та тексти до своїх пісень. Крім того, він активно гастролює містами України, а його кліпи збирають мільйонні перегляди.

Найпопулярніший трек Волканова – «Наречена» – переглянули майже 3 мільйони разів на YouTube.

Також серед пісень Дмитра Волканова такі відомі хіти, як «Намалюю», «Тебе знайшов», «Пиши мені», «Як моя любов» та інші.

Зауважимо, співак наголошує на мрії, яка зараз, звісно, переважує всі творчі цілі. Як і всі, хто вимушено залишив рідні домівки через навалу російської орди, він хоче повернутися додому: «Мрія у нас усіх одна – додому! У першу чергу побіжу пішки з вокзалу у свій рідний двір, де народився і виріс. Обійму рідних, яких не бачив з початку вторгнення. Поїду на кладовище до дідуся, і виконаю його мрію – дам концерт на Приморській площі просто неба» .

Максим Бородін, 37 років

Талановитий співак і музикант Максим Бородін родом із Запоріжжя спершу був відомий як півфіналіст телепроєкту «Голос країни-12». Йому вдалося обернути до себе крісла одразу трьох суддів.

Максим Бородін
Максим Бородін
фото з відкритих джерел

Артист розпочав свою творчу кар'єру з виконання каверів на вулицях українських міст. Нині 37-річний виконавець у топ-листах музичних радіостанцій. Він заворожує красивим тембром та проникливими авторськими піснями, на які його надихає любов до життя і своєї родини. Артист має трьох доньок та дружину, які завжди його підтримують та надихають. 

Моя дружина та діти є основною цінністю та потребою. Без них я слабну і мені важко назвати себе собою. З ними ж я можу хоч гори звернути. Кажуть: «Мій дім – моя фортеця», але чого він вартий без рідних людей?

Максим Бородін

Максим Бородін з сімʼєю
Максим Бородін з сімʼєю
фото з відкритих джерел

Наразі Максим Бородін веде активну волонтерську діяльність та бере участь в благодійних концертах. Співак як багатодітний батько мав можливість покинути країну разом з сім'єю. Натомість на початку повномасштабного вторгнення артист вивіз сім'ю в безпечне місце, а сам повернувся у Київ та почав волонтерити.

Максим Бородін
Максим Бородін
фото з відкритих джерел

Найпопулярніша пісня Бородіна – романтичний хіт «Якби не ти», він вже набрав 23 млн переглядів у YouTube. Пісня про силу кохання і досі посідає найвищі сходинки в українських чартах, а також стала вірусною у TikTok та Instagram. 

«Просто спали на думку слова: «Якби не ти, я б не вірив в любов!» Я написав їх для своєї дружини. Ми разом вже 12 років. За цей час я усвідомив, що любов – це не тільки перше побачення, квіти, поцілунки.

Любов – це коли ви посварилися, але тобі хочеться якнайшвидше помиритися, попросити пробачення».

Клавдія Петрівна

Українська співачка та авторка пісень Клавдія Петрівна тривалий час тримає у таємниці своє справжнє ім'я. Проте, ймовірно, виконавиця доволі юна та ще навчається у коледжі. Псевдонім виконавиці натхненний однойменною персонажкою із книги «Записки кирпатого Мефістофеля», написаної Володимиром Винниченком.

Улітку артистка набула швидкої популярності у соціальній мережі Tik-Tok.

Також її треки набирають мільйони прослуховувань на Youtube та стримінгових сервісах.

Клавдія Петрівна – новий подих вітчизняного шоубізу, котрий по праву можна назвати феноменом сучасної української музики.

Дівчина претендує зайняти порожню в українському шоубізнесі нішу співачки, що змішує кабаре та українське етно.

Одна з головних особливостей пісень Клавдії Петрівни – це місткі іронічні тексти, з яких слухачі висмикують найбільш соковиті фрази та використовують їх як меми.

Цікаво, що рядки пісні Клавдії Петрівни на увесь світ процитувала перша леді України Олена Зеленська. Сталося це під час її виступу в межах Третього саміту перших леді та джентльменів, тоді Олена Зеленська промовила одну із фраз популярної пісні «Я щаслива»: «Пісня навіть така є: «Лікар каже, що це депресія, мама каже, що я лінива», – процитувала перша леді рядки Клавдії Петрівни, акцентуючи на важливості теми ментального здоров’я.

Вова Циган, 15 років

Етнічний ром із Тернополя Вова Циган став відомим завдяки соціальним мережам. Він заробляв на життя співами на місцевому ринку. Так, підліток прославився через власний переспів легендарної пісні «Червона рута». Юнак живе у циганській родині протестантів, яку він тепер забезпечує сам.

@shooter45694 Зірка Тернополя дуже гарно співає 💙💛 Червона рута ❤️ файне місто Тернопіль #ukraine🇺🇦 #українскіпісні #циган #тернопіль #незламні💙💛🇺🇦 #зсу_найкращі ♬ оригінальний звук - 🇺🇦❤𝒩i𝓲𝖐𝖎𝖙𝖆ツ❤️𓆪🇺🇦

Псевдонім Циган підліток взяв через впізнаваність. Справжнє прізвище хлопець не розголошує.

Вова Циган
Вова Циган
фото з відкритих джерел

«Я дуже стидався, не міг співати, заїкався. Соромно було від того, що я жебракую», – зізнається хлопець. За його словами, популярність прийшла до нього випадково.

15-річний хлопчик став справжнім народним улюбленцем, а його відео у TikTok набирають мільйони переглядів. Авторські пісні юнака мають екзотичні нотки ромського фольклору та необтяжливий текст, тому подобаються багатьом слухачам.

Аліна Жук, 28 років

Блогерка та ведуча свят Аліна Жук з Луцька популярність здобула дійсно раптово. Її перша пісня «Волошковий цвіт» завірусилася в соцмережах, а на YouTube за короткий час вже перетнула відмітку в 1 млн переглядів.

Аліна Жук
Аліна Жук
фото з відкритих джерел

Для Аліни Жук ця композиція – дебютна. У тексті вона розповідає про кохання, а драйвова мелодія додає особливого настрою цій пісні.

«Чому я обрала саме цю пісню? Українізована, бітова, романтична, мелодійна. Просто з першої секунди я відчула, що це моє!» – зауважила 28-річна виконавиця.

Андрій Кравченко, 32 роки

Популярність у 2023 році здобув й український співак Андрій Кравченко. Його часто порівнюють із виконавцем Олегом Винником. Слухачі вважають, що в артистів схожий і вокал, і манера виконання пісень, і навіть деякі риси зовнішності.

Проте Кравченко наголошує, що хоче йти своїм шляхом. Артист не розголошує, хто допоміг йому з такою потужною розкруткою. Саме тому є підозри, що колишній продюсер доклав руку до цього проєкту, аби насолити своєму попередньому підопічному.

Я завжди пишу зрозумілі пісні з лаконічною назвою і простим приспівом, переважно про вічне – про любов.

Андрій Кравченко

Андрій Кравченко
Андрій Кравченко
фото з відкритих джерел

Андрій Кравченко давно пов'язав своє життя з музикою давно. Він закінчив школу мистецтв, а згодом – Інститут культури. П'ять років працював в ансамблі пісні та танцю Державної прикордонної служби України. Навчався на військовій кафедрі Інституту Тараса Шевченка та отримав звання молодшого лейтенанта у запасі за фахом військовий психолог.

Романтичні тексти, впізнавана музика, вроджена харизма та сексуальність співака підкорили українок. Артистові вдалося всього за пів року стати улюбленцем жінок і впевнено заявити про себе в шоубізнесі. Соцмережі 32-річного виконавця буквально засипані коментарями прихильниць. Проте поки що найбільші хіти Кравченка – це переспіви суперхітів відомих українських артистів, зокрема Миколи Гнатюка, або ж дуети з більш відомими зірками.

 

Даша Майорова, 23 роки

Даша Майорова з блогерки поступово перетворилася на артистку. Молода співачка з Кременчука підкорює серця українських слухачів своїми текстами пісень та запальним ритмом музики.

Даша Майорова
Даша Майорова
фото з відкритих джерел

Дівчина почала свій творчий шлях ще у 2017 році. Карʼєру вона почала робити з активного ведення соціальних мереж. Хоч блогерська діяльність добре пішла і досі триває, Майорова хоче підкорити українського глядача саме своїми піснями. Варто зазначити, що їй це вдається. Перша пісня дівчини «Незамінних» викликала ажіотаж та тривалий час була в топі українських пісень. Наразі кількість переглядів кліпу в YouTube – понад 3 млн.

Нещодавно 23-річна виконавиця випустила дебютний альбом, до якого увійшли 15 композицій. Серед них і треки, які здобули шалену популярність на цифрових майданчиках та в соціальних мережах, так і зовсім нові, які прихильники української артистки мали змогу почути тільки на концертах. 

Маша Данілова, 16 років

Даша – одна з дев’яти онуків секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова розпочала карʼєру співачки під час повномасштабного вторгнення. Цього року 16-річна дівчина потрапила до переліку успішних молодих виконавців.

«Так склалося, що я – онучка свого дідуся, який є поважною особою у країні. Всі думають, що це круто та легко, але ні, мені в декілька разів складніше. На жаль, ніхто не вірить у щирість, всі вірять у гроші. Напевно, читати про кошти цікавіше, аніж про чисту мрію та велику працю.

Мене підтримує вся родина, а дідусь один з перших, хто слухає мої пісні та пишається мною. Він консервативний, та виховав всіх так, щоб не потребувати допомоги, а робити все самостійно». 

Маша Данілова
Маша Данілова
фото з відкритих джерел

Співати Маша почала ще у п'ять років, а в 12 почала регулярно займатись вокалом. У 2020 році подавалась на дитячий пісенний конкурс Євробачення з піснею «Сяйво», а у 2021 році – з піснею «Відпускай», щоправда, пройти до фіналу конкурсу співачці не вдалось. У 2021 році виступила разом зі своєю сестрою на дитячому фестивалі «Чорноморські ігри».

Минулого року дівчина привезла з конкурсу SanRemo Junior в Італії перемогу для України та кубок миру від ЮНІСЕФ.

Маша Данілова
Маша Данілова
фото з відкритих джерел

У 2023-му Маша Данілова показала нові музичні досягнення. Вона випустила декілька нових пісень, які стали дуже популярними в соцмережах.

Зокрема трек «Лампочки» став вірусним у TikTok та зібрав понад 2 млн переглядів у YouTube.

Зауважимо, онука Данілова підтримує різні благодійні ініціативи, а також часто виступає на концертах для дітей.

 

Нікіта Кісельов, 26 років

Один з найромантичніших співаків України та композитор Нікіта Кісельов запустив тренд на кохання під пісню «Романтично» – тисячі відео з пропозиціями та першими танцями молодят під композицію Кісельова підкорили мережу, а кліп зібрав майже 6 млн переглядів.

«У мене було декілька спроб почати сольну кар’єру. Іноді починав успішно, але поруч не було тої самої команди, тих людей, які оточують мене зараз, які вірять у мою творчість, не було тих емоцій, які б міг дати слухачу», – зауважив артист.

Нікіта Кісельов почав займатися музикою з дитинства. Вперше «засвітився» на шоу «Україна має талант». «Мені тоді було 12 років. Я став достатньо популярною дитиною. Мене впізнавали на вулиці, зі мною фотографувалися. Мене запрошували на концерти. Мені здавалося, що то була шалена популярність», – розповів артист. Згодом він вступив до Київської академії естрадно-циркового мистецтва, зібрав там групу і почав писати пісні.

Нікіта Кісельов
Нікіта Кісельов
фото з відкритих джерел

Нині композитор продає пісні українським артистам. До повномасштабного вторгнення всі тексти були російською. Перейти на українську мову артист вирішив після того, як вийшов з окупації у Бучі. «Для мене повномасштабне вторгнення почалося в Бучі. Я був в окупації. Коли вдалося звідти виїхати, я бачив те, що зробили з містом росіяни. Тоді для мене все змінилося. Російська мова, Росія, росіяни, для мене перестали існувати», – розповідав співак.

До слова, Нікіта Кісельов є автором кількох гучних хітів Світлани Лободи, зокрема «Париж» та «Танцую волосами».

За все своє життя я написав, мабуть, понад тисячу пісень. Розумію, що не всі пісні «мої», тому ними треба ділитися з іншими. Я не жадібний в цьому плані.

Нікіта Кісельов

Справжнім хітом стала композиція «Ліфт», яку 26-річний Кісельов написав сам. Виконавець заспівав у дуеті зі співачкою Skylerr, яка відома багатьом за треком «Вечорниці». За місяць кліп зібрав 3 млн переглядів – співаки зіграли закохану пару, яка знайомиться у ліфті та мешкає по сусідству.

«У своїй музиці я транслюю те, що насправді відбувається в житті. Іноді мене надихають історії моїх знайомих та друзів, іноді ситуації, за якими я спостерігаю. Цікавий факт: я пишу різними мовами, навіть не володіючи ними досконально. У мене вже є пісні французькою, англійською та іспанською мовами, але вони поки що чекають свого часу», – поділився співак.

«100лиця» 

У 2023 році київський гурт «100лиця», який заснували музиканти Назар Савчук і Влад Ступак, упевнено закріпився серед зірок вітчизняного шоубізу. Дует завоював любов прихильниць завдяки своїм ліричним та танцювальним трекам. 

Гурт «100лиця»
Гурт «100лиця»
фото з відкритих джерел

«Ми самі по собі дуже прості, та і час нині зовсім не той, щоб радіти успіху. Ми продовжуємо створювати музику. Хтось каже, що в нас трек на першому місті в чартах, а ми собі далі працюємо. Ми робимо те, що можемо, якщо наші пісні допоможуть хлопцям на передовій якось покращити їхній моральний стан, то це для нас і буде найкращою нагородою за нашу роботу», – наголосили виконавці.

Серед популярних хітів гурту – «Троянди», «Мадам», «Танцюєш і плачеш», «Вечорниці», «Покохай мене» та багато інших.

Зауважимо, до війни Назар Савчук і Влад Ступак займалися аранжуванням та писали тексти для інших виконавців.

Читайте також: Нова ера музичної України. 20 артистів, які вистрілили у 2022 році
Теги: музика артист співачка співак пісня кліп

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Годинний виступ українського артиста на новорічному корпоративі коштує як однокімнатна квартира у передмісті Києва
Скільки коштує Сердючка на Новий рік? Гонорари українських зірок під час війни шоу-бізнес
4 грудня, 2023, 10:00
Цілком ймовірно, що величезна сума за виступ Лободи є більше «іміджевим» ходом, ніж реальною ринковою пропозицією
Лобода заломила захмарний гонорар на новорічні виступи в Україні
5 грудня, 2023, 08:24
Вперше артистка виконала пісню в рамках березневого концерту у Києві
Що об’єднало Олю Полякову, Аллу Кудлай та Wellboy? Відповідь у новій пісні (відео)
5 грудня, 2023, 13:52
Частіше всього українці гуглили інформацію щодо ватажка російських найманців
Ким з людей, які померли у 2023 році, цікавились українці у Google: топ прізвищ
12 грудня, 2023, 13:36
Тур Тейлор Свіфт розпочався в березні 2023 року і завершиться в грудні 2024 року після 151 концерту по всьому світу
Світовий тур Тейлор Свіфт став найкасовішим в історії
14 грудня, 2023, 18:43
Фільм «Довга Доба» створили з 200 годин хроніки виживання, спротиву і життя українців під час перших місяців повномасштабного вторгнення Росії
Макс Барських написав пісню для документального фільму про війну (відео)
15 грудня, 2023, 22:26
Співак розповів, що спільно з поетом-піснярем Юрієи Рибчинським працює над піснею 
Зібров проспівав кілька рядків з майбутньої пісні до Перемоги України
19 грудня, 2023, 12:46
Через 20 років Білик зробила переклад треку і вклала в нього нові сенси
Ірина Білик переклала свій легендарний зимовий хіт українською
22 грудня, 2023, 17:32
Павло Зібров зізнався, що переклад був зроблений на прохання прихильниць Олександр
Павло Зібров переклав свій старий хіт українською
23 грудня, 2023, 15:45

Культура

Із ринку – у шоубіз: нові зірки старого року
Із ринку – у шоубіз: нові зірки старого року
День пам’яті Петра Могили. 10 фактів про реформатора Української церкви
День пам’яті Петра Могили. 10 фактів про реформатора Української церкви
Очільник Мінкульту заявив, що телеканали розглядають можливість зміни формату телемарафону
Очільник Мінкульту заявив, що телеканали розглядають можливість зміни формату телемарафону
Названо найкращі українські книги 2023 року
Названо найкращі українські книги 2023 року
Відбулася прем’єра фільму «Солдатик»: історія про військових, яка пробирає до сліз
Відбулася прем’єра фільму «Солдатик»: історія про військових, яка пробирає до сліз
Що подивитися на телебаченні 31 грудня: перелік програм та фільмів
Що подивитися на телебаченні 31 грудня: перелік програм та фільмів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
38K
Відсьогодні в Україні зросли пенсії: у кого і на скільки
25K
У більшості областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу «Шахедів»
23K
З 1 січня змінилася кількість стажу для виходу на пенсію: скільки років треба відпрацювати
21K
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
17K
Джемілєв звернувся до мешканців Криму: «Цей рік буде останнім роком окупації»

Новини

За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Сьогодні, 04:59
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua