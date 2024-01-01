Із ринку – у шоубіз: нові зірки старого року

Хто вони, зірки, які засяяли у складному 2023-му?

Цей рік на українському шоубізнесовому небосхили замайорили нові зірки. <Кожен із цих артистів вражає: хтось своєю автентичністю, хтось сміливими експериментами, хтось, як не дивно, – схожістю на більш відомих колег.

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Кожен із цих співаків та співачок за доволі короткий проміжок часу підкорив серця багатьох українців. «Главком» склав топ-10 зірок, які засіли на повну силу у 2023 році.

Часом юні співаки обирають для себе дорослий шансон. І це працює!

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Діма Волканов, 22 роки

Співак та композитор Дмитро Волканов родом з тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі. Творчий шлях хлопця, який привів його до великого шоубізнесу, почався з телешоу «Х-фактор» ще в 2018 році. Там юнак потрапив у команду до Андрія Данилка, який і розгледів потенціал та талант хлопця. Після завершення шоу Дмитро в статусі суперфіналіста отримав запрошення працювати в колективі Вірки Сердючки.

Дмитро Волканов хоче, аби його творчість об’єднувала покоління. Хлопець прагне стати тим артистом, на концерт якого будуть приходити і батьки, і їх діти, щоб вони проводили час разом та їм обом було цікаво фото з відкритих джерел

Сольну карʼєру Дмитро Волканов розпочав у 2022-му, однак справжня популярність здобула саме цього року. При цьому прогрес співака вражає, він показує себе в досить незвичному жанрі для молоді – шансон.

«Шансон? З дитинства обожнював цей жанр. Змалечку співав шансон на місцевих весіллях, де мій дідусь був музикантом. І ця звичка лишилася. У цьому жанрі почуваю себе вільно і щиро, не роблю це навмисно, а так пишу, бо так відчуваю! Не бачу нічого поганого в музиці, яка торкається слухача», – зауважив Дмитро.

Зараз 22-річний артист активно займається власною творчістю, сам пише музику та тексти до своїх пісень. Крім того, він активно гастролює містами України, а його кліпи збирають мільйонні перегляди.

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Найпопулярніший трек Волканова – «Наречена» – переглянули майже 3 мільйони разів на YouTube.

Також серед пісень Дмитра Волканова такі відомі хіти, як «Намалюю», «Тебе знайшов», «Пиши мені», «Як моя любов» та інші.

Зауважимо, співак наголошує на мрії, яка зараз, звісно, переважує всі творчі цілі. Як і всі, хто вимушено залишив рідні домівки через навалу російської орди, він хоче повернутися додому: «Мрія у нас усіх одна – додому! У першу чергу побіжу пішки з вокзалу у свій рідний двір, де народився і виріс. Обійму рідних, яких не бачив з початку вторгнення. Поїду на кладовище до дідуся, і виконаю його мрію – дам концерт на Приморській площі просто неба» .

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Максим Бородін, 37 років

Талановитий співак і музикант Максим Бородін родом із Запоріжжя спершу був відомий як півфіналіст телепроєкту «Голос країни-12». Йому вдалося обернути до себе крісла одразу трьох суддів.

Максим Бородін фото з відкритих джерел

Артист розпочав свою творчу кар'єру з виконання каверів на вулицях українських міст. Нині 37-річний виконавець у топ-листах музичних радіостанцій. Він заворожує красивим тембром та проникливими авторськими піснями, на які його надихає любов до життя і своєї родини. Артист має трьох доньок та дружину, які завжди його підтримують та надихають.

Моя дружина та діти є основною цінністю та потребою. Без них я слабну і мені важко назвати себе собою. З ними ж я можу хоч гори звернути. Кажуть: «Мій дім – моя фортеця», але чого він вартий без рідних людей? Максим Бородін

Максим Бородін з сімʼєю фото з відкритих джерел

Наразі Максим Бородін веде активну волонтерську діяльність та бере участь в благодійних концертах. Співак як багатодітний батько мав можливість покинути країну разом з сім'єю. Натомість на початку повномасштабного вторгнення артист вивіз сім'ю в безпечне місце, а сам повернувся у Київ та почав волонтерити.

Максим Бородін фото з відкритих джерел

Найпопулярніша пісня Бородіна – романтичний хіт «Якби не ти», він вже набрав 23 млн переглядів у YouTube. Пісня про силу кохання і досі посідає найвищі сходинки в українських чартах, а також стала вірусною у TikTok та Instagram.

«Просто спали на думку слова: «Якби не ти, я б не вірив в любов!» Я написав їх для своєї дружини. Ми разом вже 12 років. За цей час я усвідомив, що любов – це не тільки перше побачення, квіти, поцілунки.

Любов – це коли ви посварилися, але тобі хочеться якнайшвидше помиритися, попросити пробачення».

Клавдія Петрівна

Українська співачка та авторка пісень Клавдія Петрівна тривалий час тримає у таємниці своє справжнє ім'я. Проте, ймовірно, виконавиця доволі юна та ще навчається у коледжі. Псевдонім виконавиці натхненний однойменною персонажкою із книги «Записки кирпатого Мефістофеля», написаної Володимиром Винниченком.

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Улітку артистка набула швидкої популярності у соціальній мережі Tik-Tok.

Також її треки набирають мільйони прослуховувань на Youtube та стримінгових сервісах.

Клавдія Петрівна – новий подих вітчизняного шоубізу, котрий по праву можна назвати феноменом сучасної української музики.

Дівчина претендує зайняти порожню в українському шоубізнесі нішу співачки, що змішує кабаре та українське етно.

Одна з головних особливостей пісень Клавдії Петрівни – це місткі іронічні тексти, з яких слухачі висмикують найбільш соковиті фрази та використовують їх як меми.

Цікаво, що рядки пісні Клавдії Петрівни на увесь світ процитувала перша леді України Олена Зеленська. Сталося це під час її виступу в межах Третього саміту перших леді та джентльменів, тоді Олена Зеленська промовила одну із фраз популярної пісні «Я щаслива»: «Пісня навіть така є: «Лікар каже, що це депресія, мама каже, що я лінива», – процитувала перша леді рядки Клавдії Петрівни, акцентуючи на важливості теми ментального здоров’я.

Вова Циган, 15 років

Етнічний ром із Тернополя Вова Циган став відомим завдяки соціальним мережам. Він заробляв на життя співами на місцевому ринку. Так, підліток прославився через власний переспів легендарної пісні «Червона рута». Юнак живе у циганській родині протестантів, яку він тепер забезпечує сам.

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Псевдонім Циган підліток взяв через впізнаваність. Справжнє прізвище хлопець не розголошує.

Вова Циган фото з відкритих джерел

«Я дуже стидався, не міг співати, заїкався. Соромно було від того, що я жебракую», – зізнається хлопець. За його словами, популярність прийшла до нього випадково.

15-річний хлопчик став справжнім народним улюбленцем, а його відео у TikTok набирають мільйони переглядів. Авторські пісні юнака мають екзотичні нотки ромського фольклору та необтяжливий текст, тому подобаються багатьом слухачам.

Аліна Жук, 28 років

Блогерка та ведуча свят Аліна Жук з Луцька популярність здобула дійсно раптово. Її перша пісня «Волошковий цвіт» завірусилася в соцмережах, а на YouTube за короткий час вже перетнула відмітку в 1 млн переглядів.

Аліна Жук фото з відкритих джерел

Для Аліни Жук ця композиція – дебютна. У тексті вона розповідає про кохання, а драйвова мелодія додає особливого настрою цій пісні.

«Чому я обрала саме цю пісню? Українізована, бітова, романтична, мелодійна. Просто з першої секунди я відчула, що це моє!» – зауважила 28-річна виконавиця.

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Андрій Кравченко, 32 роки

Популярність у 2023 році здобув й український співак Андрій Кравченко. Його часто порівнюють із виконавцем Олегом Винником. Слухачі вважають, що в артистів схожий і вокал, і манера виконання пісень, і навіть деякі риси зовнішності.

Проте Кравченко наголошує, що хоче йти своїм шляхом. Артист не розголошує, хто допоміг йому з такою потужною розкруткою. Саме тому є підозри, що колишній продюсер доклав руку до цього проєкту, аби насолити своєму попередньому підопічному.

Я завжди пишу зрозумілі пісні з лаконічною назвою і простим приспівом, переважно про вічне – про любов. Андрій Кравченко

Андрій Кравченко фото з відкритих джерел

Андрій Кравченко давно пов'язав своє життя з музикою давно. Він закінчив школу мистецтв, а згодом – Інститут культури. П'ять років працював в ансамблі пісні та танцю Державної прикордонної служби України. Навчався на військовій кафедрі Інституту Тараса Шевченка та отримав звання молодшого лейтенанта у запасі за фахом військовий психолог.

Романтичні тексти, впізнавана музика, вроджена харизма та сексуальність співака підкорили українок. Артистові вдалося всього за пів року стати улюбленцем жінок і впевнено заявити про себе в шоубізнесі. Соцмережі 32-річного виконавця буквально засипані коментарями прихильниць. Проте поки що найбільші хіти Кравченка – це переспіви суперхітів відомих українських артистів, зокрема Миколи Гнатюка, або ж дуети з більш відомими зірками.

Даша Майорова, 23 роки

Даша Майорова з блогерки поступово перетворилася на артистку. Молода співачка з Кременчука підкорює серця українських слухачів своїми текстами пісень та запальним ритмом музики.

Даша Майорова фото з відкритих джерел

Дівчина почала свій творчий шлях ще у 2017 році. Карʼєру вона почала робити з активного ведення соціальних мереж. Хоч блогерська діяльність добре пішла і досі триває, Майорова хоче підкорити українського глядача саме своїми піснями. Варто зазначити, що їй це вдається. Перша пісня дівчини «Незамінних» викликала ажіотаж та тривалий час була в топі українських пісень. Наразі кількість переглядів кліпу в YouTube – понад 3 млн.

Нещодавно 23-річна виконавиця випустила дебютний альбом, до якого увійшли 15 композицій. Серед них і треки, які здобули шалену популярність на цифрових майданчиках та в соціальних мережах, так і зовсім нові, які прихильники української артистки мали змогу почути тільки на концертах.

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Маша Данілова, 16 років

Даша – одна з дев’яти онуків секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова розпочала карʼєру співачки під час повномасштабного вторгнення. Цього року 16-річна дівчина потрапила до переліку успішних молодих виконавців.

«Так склалося, що я – онучка свого дідуся, який є поважною особою у країні. Всі думають, що це круто та легко, але ні, мені в декілька разів складніше. На жаль, ніхто не вірить у щирість, всі вірять у гроші. Напевно, читати про кошти цікавіше, аніж про чисту мрію та велику працю.

Мене підтримує вся родина, а дідусь один з перших, хто слухає мої пісні та пишається мною. Він консервативний, та виховав всіх так, щоб не потребувати допомоги, а робити все самостійно».

Маша Данілова фото з відкритих джерел

Співати Маша почала ще у п'ять років, а в 12 почала регулярно займатись вокалом. У 2020 році подавалась на дитячий пісенний конкурс Євробачення з піснею «Сяйво», а у 2021 році – з піснею «Відпускай», щоправда, пройти до фіналу конкурсу співачці не вдалось. У 2021 році виступила разом зі своєю сестрою на дитячому фестивалі «Чорноморські ігри».

Минулого року дівчина привезла з конкурсу SanRemo Junior в Італії перемогу для України та кубок миру від ЮНІСЕФ.

Маша Данілова фото з відкритих джерел

У 2023-му Маша Данілова показала нові музичні досягнення. Вона випустила декілька нових пісень, які стали дуже популярними в соцмережах.

Зокрема трек «Лампочки» став вірусним у TikTok та зібрав понад 2 млн переглядів у YouTube.

Зауважимо, онука Данілова підтримує різні благодійні ініціативи, а також часто виступає на концертах для дітей.

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Нікіта Кісельов, 26 років

Один з найромантичніших співаків України та композитор Нікіта Кісельов запустив тренд на кохання під пісню «Романтично» – тисячі відео з пропозиціями та першими танцями молодят під композицію Кісельова підкорили мережу, а кліп зібрав майже 6 млн переглядів.

«У мене було декілька спроб почати сольну кар’єру. Іноді починав успішно, але поруч не було тої самої команди, тих людей, які оточують мене зараз, які вірять у мою творчість, не було тих емоцій, які б міг дати слухачу», – зауважив артист.

Нікіта Кісельов почав займатися музикою з дитинства. Вперше «засвітився» на шоу «Україна має талант». «Мені тоді було 12 років. Я став достатньо популярною дитиною. Мене впізнавали на вулиці, зі мною фотографувалися. Мене запрошували на концерти. Мені здавалося, що то була шалена популярність», – розповів артист. Згодом він вступив до Київської академії естрадно-циркового мистецтва, зібрав там групу і почав писати пісні.

Нікіта Кісельов фото з відкритих джерел

Нині композитор продає пісні українським артистам. До повномасштабного вторгнення всі тексти були російською. Перейти на українську мову артист вирішив після того, як вийшов з окупації у Бучі. «Для мене повномасштабне вторгнення почалося в Бучі. Я був в окупації. Коли вдалося звідти виїхати, я бачив те, що зробили з містом росіяни. Тоді для мене все змінилося. Російська мова, Росія, росіяни, для мене перестали існувати», – розповідав співак.

До слова, Нікіта Кісельов є автором кількох гучних хітів Світлани Лободи, зокрема «Париж» та «Танцую волосами».

За все своє життя я написав, мабуть, понад тисячу пісень. Розумію, що не всі пісні «мої», тому ними треба ділитися з іншими. Я не жадібний в цьому плані. Нікіта Кісельов

Справжнім хітом стала композиція «Ліфт», яку 26-річний Кісельов написав сам. Виконавець заспівав у дуеті зі співачкою Skylerr, яка відома багатьом за треком «Вечорниці». За місяць кліп зібрав 3 млн переглядів – співаки зіграли закохану пару, яка знайомиться у ліфті та мешкає по сусідству.

«У своїй музиці я транслюю те, що насправді відбувається в житті. Іноді мене надихають історії моїх знайомих та друзів, іноді ситуації, за якими я спостерігаю. Цікавий факт: я пишу різними мовами, навіть не володіючи ними досконально. У мене вже є пісні французькою, англійською та іспанською мовами, але вони поки що чекають свого часу», – поділився співак.

«100лиця»

У 2023 році київський гурт «100лиця», який заснували музиканти Назар Савчук і Влад Ступак, упевнено закріпився серед зірок вітчизняного шоубізу. Дует завоював любов прихильниць завдяки своїм ліричним та танцювальним трекам.

Гурт «100лиця» фото з відкритих джерел

«Ми самі по собі дуже прості, та і час нині зовсім не той, щоб радіти успіху. Ми продовжуємо створювати музику. Хтось каже, що в нас трек на першому місті в чартах, а ми собі далі працюємо. Ми робимо те, що можемо, якщо наші пісні допоможуть хлопцям на передовій якось покращити їхній моральний стан, то це для нас і буде найкращою нагородою за нашу роботу», – наголосили виконавці.

Серед популярних хітів гурту – «Троянди», «Мадам», «Танцюєш і плачеш», «Вечорниці», «Покохай мене» та багато інших.

Зауважимо, до війни Назар Савчук і Влад Ступак займалися аранжуванням та писали тексти для інших виконавців.