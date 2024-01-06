Портников розповів про мрію Путіна, яку той зможе втілити в життя після виборів

У російського диктатора багато амбітних планів

Український журналіст Віталій Портников припустив, що президент Російської Федерації Володимир Путін сприймає війну в Україні як «полігон» у своєму протистоянні із Заходом. Про це він говорив у своєму відеоблозі на YouTube.

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«Війна в Україні для Володимира Путіна – це тільки полігон, який має стати для нього як дослідженням можливостей власних збройних сил, так і дослідженням можливостей Заходу не тільки з військової, але й з політичної точки зору», – наголосив журналіст.

За словами Портникова, у Путіна ще «чимало амбітних планів».

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«Після президентських виборів у Росії він [Путін] може забажати врешті-решт почати втілювати в життя свою мрію про повернення його держави до кордонів Радянського Союзу 1991-го року. А для того, щоб ця низка спецоперацій закінчилася тим результатом, на який розраховує Володимир Путін, потрібно, щоб увесь світ побачив беззахисність України перед його багатомісячною і жорстокою агресією», – спрогнозував журналіст.

Нагадаємо, український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що до 2025 року Росія нападе на країни Євросоюзу, саме в момент, коли у США буде перехід від одного президента до іншого.

Раніше новий глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Європа може стати мішенню російської агресії уже через кілька років.